【西貢行山路線】登大枕蓋賞吊鐘花　再行上窰郊遊徑探曝罟灣堤圍

是日（20/1）為豬年的「收爐」之旅，由於連續兩年的12月和1月都明顯溫暖，想起去年同一天的吊鐘花在鹿湖郊遊徑和大枕蓋的「收穫」甚豐，不如重遊一趟，路線方面亦考慮到近日遠足次數較少，所以會進取一點，除觀賞吊鐘花外，順道走走附近去年沒到過的東心淇半島、牌額山和曝罟灣。

由於連續兩年的12月和1月都明顯溫暖，想起去年同一天的吊鐘花在鹿湖郊遊徑和大枕蓋的「收穫」甚豐，不如重遊一趟。（北潭坳blog授權使用）

日期：2020年1月20日（一） 路線：黃石碼頭—土瓜坪—東心淇—東心淇山—牛湖墩—牌額山—繞道往大枕蓋吊鐘林—萬宜路—曝罟灣—起子灣—北潭涌 天氣：間中有陽光

農曆新年在緊隨的周末，西貢天后廟一帶多處已見相關佈置，亦設年宵市場售賣年桔和七彩繽紛的年花。乘坐10點40分開出的巴士往黃石碼頭，沿黃石家樂徑經土瓜坪往東心淇村，正正在高塘口繞上大半圈。

土瓜坪和東心淇兩村規模頗小，每次經過都是非常寧靜的模樣，相信交通不便，沒有村民會長居，至於坐落在東心淇的水上活動中心，只有夏季才偶爾有遊人。讓人驚訝的是東心淇村尚有幾座三層高的丁屋，屬上一代的西班牙式設計，不過外貌十分潔淨，可能純粹作為村民的度假屋。

東心淇村沒甚地方好看，就是拍攝黃石碼頭與塔門島一帶為主，停留幾分鐘就離開。剛才從土瓜坪經半破爛的村徑進來，在不走回頭路的前提下，登上東心淇山往麥徑二段。東心淇山海拔165米，斜度不算高，屬叢林與小量密林夾雜的路況，但山徑似乎較過往難走，或是「山竹」風災的後遺症。

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稍後會到的地方是牌額山，從地圖看經赤徑及「金山尾」是最短的路線，不過相信已不能通行，網上相關遊記或相片接近完全欠奉。

繞過易名後的北潭坳營地登牛湖墩，之後再在山崗上上落落往牌額山，海拔由263米逐漸上升至約409米，中段更可無阻隔觀賞赤徑口和蚺蛇尖，還有另一邊的西貢群島海域。牌額山頂一帶植物以箬葉（竹葉其中一種）為主，那裏擁有大灘海、灣仔半島以至黃竹角咀的優美景觀，亦可見山嶺間冒出的大浪灣和長咀，還有「金山尾」山崗的人狀沖刷痕跡。

從牌額山東面小徑接鹿湖郊遊徑，想到大枕蓋與田尾山之間的大V谷實際是個十字路口，可通往鹿湖郊遊徑及萬宜路，決定探索從鹿湖郊遊徑至V谷的小徑，先後步經已停用的露營地方和雙鹿石澗盡源，環境當然是沒有任何景觀的密林。

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吊鐘花通常在1月尾至2月中盛開，正是農曆新年前後，早於清代廣東人視之為年花，並祈求帶來金錢和學業上的好運，英文名字則被稱為Chinese New Year Flower。本地郊外多處有野生吊鐘花林，尤以西貢大枕蓋和港島紫羅蘭山徑最為著名，每逢農曆新年前後的假日人流如鯽，蓮麻坑礦山、石獅山的吊鐘花林規模亦較大，不過難度關係固然較為冷門。

上世紀初之前不少市民為求好運而到郊外大量採摘吊鐘花，政府在1913年宣布禁止把吊鐘花販賣，之後在1937年更納入《林務條例》，禁止任何販賣、採摘和管有吊鐘花的行為。鹿湖郊遊徑至大枕蓋一段可謂吊鐘花最密集的地方，但未知今個冬季是否從未出現過寒冷天氣還是怎樣，數量稀少和疏落，與去年情況差天共地，只好盡量留影，感覺有如近期社會的寫照，本地經濟衰退、多次公眾活動、還有撰文時國內出現發展速度遠超想像的肺炎，怨氣和負能量充斥。

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既然吊鐘花林觀賞性不高，決定不花太長時間停留，趁尚有兩個多小時日光，立刻從大枕蓋下山，經萬宜路和上窰郊遊徑短遊一趟曝罟灣，欣賞灣內的半圓形堤圍。快到萬宜路的一段斜度頗高，漁護署上月已鋪設樓梯，近日再插上多根剪裁過的樹幹，防止遊人亂走。

上窰郊遊徑路況大致平坦，過了曝罟灣營地後接小徑下曝罟灣堤圍，黃昏時的曝罟灣更添幾分寧靜，只有名釣魚翁仍努力釣魚。在堤圍休息半小時，天色漸暗，沿陰暗的山徑往起子灣村，最後再走約廿分鐘村徑返回北潭涌，完成連遊東心淇半島、牌額山、大枕蓋吊鐘花林和曝罟灣之旅，整個豬年行程就至此為止。

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