各大傳媒日前報道，西貢萬宜水庫東壩發生致命行山意外，有女子從50米高的懸崖墮下身亡。記者聯絡到負責報警的攀石人士Halu、以及最快趕到現場嘗試救援的香港攀岩嚮導Jun Leung，重組事發經過，兩人強調出事的位置並非東壩，而是東壩約1.5公里外的一處崖邊。他們認為意外死者並非因為拍照打卡而墮崖，卻是綑邊行錯路，攀上了一道極之危險的崖壁。

周四（4月9日）事發後，各大傳媒紛紛報道萬宜水庫東壩發生墮崖意外，下墮高度達50米。記者對東壩地形略有認識，抱有懷疑，最初對意外地點有兩種推測，一是官門遺洞附近的崖壁，間中有人行上海蝕洞頂拍照；二是鄰近破邊洲的崖壁，那兒也是打卡勝地，崖壁又高又陡峭。

傳媒報道周四萬宜水庫東壩發生一宗致命行山意外，但事發現場其實不在東壩。（資料圖片）

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不過，記者今日（4月11日）聯絡到事發時跑出東壩報警的攀石人士Halu，他希望向大眾澄清，意外地點不是萬宜水庫東壩：「傳媒報道全錯，發生意外的地方不是東壩，也不屬於東壩範圍，要由東壩行出去；也不是很多圖片講官門遺洞那兒，是另一個危險得多的地方。」

Halu解釋，先要由東壩行到撿豬灣，再沿岸綑邊行，經過他與朋友當日攀石的天然攀石牆後，再綑邊過一個無名石灘，才走到發生意外的地方。那是位於瀑布岩及萬柱海岸之間的崖壁，極之險峻及陡峭，離東壩約1.5公里，身為運動健將的Halu跑出去報警時，也花了15至20分鐘。

目擊者：3時半遇到兩名女士經過

當日早上，Halu跟兩個朋友，跟隨有多年爬山經驗的香港攀岩嚮導Jun Leung去這個地處偏遠的石牆攀石，一直沒有遇到其他遊人，直到下午3時半，他們見到兩名女士從撿豬灣而來。Halu說：「我們覺得很愕然奇怪，為何有人在這個時間在這個位置出現！」

Jun Leung也說：「我們攀爬的石牆都幾偏遠，由東壩行了30至40分鐘才去到，我們都見不到其他遊人，除非是望上花山山頂。我們攀爬時，有兩個穿普通行山人士裝束的女士，經過我們的位置，之後她們再繼續綑邊前進。」Halu補充，那兩名女士穿越野跑鞋，戴上手套，各揹背囊。

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意外地點並非東壩的海蝕洞官門遺洞。（資料圖片）

Halu等人挑戰的攀石牆，位於一個無名石灘的北岸，那兩名女士就往南走，經過石灘行到南岸的峭壁之下。Jun Leung續說：「她們離我們的位置100米左右，就在我們的對面，其實不遠，只是中間隔了個海。我們間中都有望，潮水開始漲，路線難找，她們在一個位置都停下來一段時間找路。」

目睹一女士從對面崖壁墮下

大約4時，意外發生。

Halu說：「聽到後面傳出rock fall的聲音，我們轉頭望去，就見到有個女士跌下來。我在外國爬山都常常聽到rock fall的聲音，通常都是『轟隆轟隆』，是石頭爆開的聲音。」Jun Leung形容當下情況：「突然聽到『呀』一聲，可能她拉到不穩固的大石，就連人帶石跌落去，臨落地前還撞到崖邊一下，彈了出去。」

他們4個攀石人士非常震驚，最令他們擔心的是，在崖上的女士情緒失控，有機會步其同伴後塵跌下去。Jun Leung說：「另一個女士在上面叫到拆天，不停地叫，但她的位置很危險，我們喝過去，叫她停在原地。」

受訪者表示，意外發生在圖中綠圈中的位置。（受訪者提供）

更多意外一帶的照片：

Halu跑出東壩報警

他們想第一時間報警，但現場收不到訊號，所以分工合作，由Halu跑出東壩報警，Jun Leung就帶另外兩人設法營救。Jun Leung說：「其中一人先過去意外現場視察，因為我們要綑邊過去，都要幾分鐘。我整理裝備，收拾繩、急救包和清水，準備過去。做先鋒的朋友回來，他表示跌落崖的那位不需要再急救了，反而生還那位情緒非常不穩定，她的位置亦危險，隨時再倒塌，她尖叫時又會踢到石下來。」

Jun Leung行至崖底，跌下來的女士位於海浪沖到的淺灘上。他說：「那名跌下來的女士明顯頸椎折斷，頭在肩頭旁邊，明顯不是合理位置，但我不敢行太近。傷者的位置，正在生還者下面，因為樓上位朋友情緒不穩定，上面不斷有碎石跌下來。上面那些石像電視機般大小，是以前那種電視機。我離傷者3至4米，沒有再靠近，但已經清楚見到她的情況。」

Jun Leung認為跌下來的傷者生還機會甚微，所以就專注拯救崖上的女士。他觀察那道崖壁：「環境非常不穩定，她附近的石頭全部都會移動及在很碎。」他們在下面大叫，要崖上的女士冷靜一點，切勿亂動，「我們叫到聲線沙啞，到昨晚才能細細聲說話」。

意外發生後翌日，藝人周柏豪在東壩拍攝節目。（資料圖片/蔡正邦攝）

他們分工合作，留一人在下面，負責安撫崖壁上的女士，並分散她的注意力。Jun Leung及另一朋友就嘗試用繩爬上去。他說：「我們的計劃是，在那個女士的上方找個固定點（anchor），之後再沿繩落去她的位置。我們不是專業的拯救人員，也沒有辦法把她帶下來。我的目標是幫她做個安全帶，穩固位置，就算再有大石塌下，她都不會跌下去。」

攀岩嚮導Jun Leung無法接近崖上女士

「我不停找固定點，我們上到去才知道是那麼誇張，你以為穩固的石頭，但拍一拍它，它會震的。花了好一番工夫，花了很多時間，都無法找到安全穩固的位置，我們無法沿繩下降到她身邊。辛苦下面的朋友不斷哄她，他都失聲了。」

這時候，傳來直升機的聲音。

「終於等到直升機，放了搜救隊的人下來，真的是漫長的等待！」Jun Leung此時終於鬆口氣：「我們用半小時都接近不到崖上的女士。直升機到了，她可能都累了，都終於沒再叫。」

他續說：「我們叫直升機先救崖上的那個，死者已矣，下面那位已經救不回，但崖上那個真的隨時會跌下去。這時候，有位消防員與Halu跑到入來，見到現場環境，發現那個位置連消防過去都危險，所以就叫直升機先吊走生還的女士，防止第二宗意外發生。」

復活節假期開始，不少遊人無懼意外爬上錨形石拍照，險象環生。（蔡正邦攝）

意外位置極危險 不宜攀爬

負責跑出去求救的Halu說：「我帶消防員回去，見到直升機救人，我都覺得心驚，因為直升機離崖邊很近，但都救到人上去。」見到兩名女士被飛行服務隊救走後，他們一行人就回東壩離開。目睹意外發生，他們這幾天情緒都不好，其實不太願意重談事件，但他們不想類似意外再發生，所以接受訪問，讓更多人知道綑邊的危險。

雖然Jun Leung爬山經驗豐富，但想起當日為救人爬上去，也心有餘悸，「一直爬上去，我都有信心，但一去到接近出事的位置，真的很『黐線』！摸那塊石就跌那塊，踩那塊就跌那塊，又找不到穩固點」。

「（是否不適合人上去？）擺明係，肯定係，那個位置的落石實在太嚴重。整個地形都不穩定。」Jun Leung說。

Halu亦說：「以我們爬山知識判斷，別說攀，甚至根本不應該行過去下面，因為崖上有很多電視機大小的石頭，可能因為風、冷縮熱漲，那些大石可能隨時滾下。」

圖中為撿豬灣，事發地點要由這個海灣再綑邊過去，所以離東壩一段距離。（顏銘輝攝）

估計綑邊行錯路出事

他們事後翻查資料，估計兩名遇險女士是綑邊行錯路，Halu說：「網上有人說她們是打卡影相出意外，我不同意，我覺得她們是綑邊，但行錯路上了上面。我們有朋友睡不到，上網找到資料，見到有人曾在那兒綑邊，但路線不是爬上去，而是經下面，甚至要游水綑出去。」

Jun Leung亦認同：「她們應該偏離了原本的綑邊路線，行高了很多，原本的路應該沿海邊兩三米高的距離綑過去，但她們上了一個目測三、四十米高的地方。」

Jun Leung表示綑邊是一項高風險的活動：「在我們爬山的範疇，這叫技術攀登，完全不是行山，你要手腳參與之餘，要有合適裝備。技術攀登不是看地圖指南針、迷路那樣簡單，要混合了攀石、行山、行石澗等技巧，加上安全防護。」

「香港有很多人行這些地方，但其實是零知識的！」Halu亦說：「攀石要用攀石繩，但香港很多人去到攀石牆，繩都不用就爬上去，存有僥倖的心態。我們爬山，有套系統可以在這些地形用一個相對較安全的方法通過，當中要用到繩索、頭盔及各樣裝備。香港大部分人沒有這方面的知識，但就去做這件事。」

行山要留意行山禮儀：