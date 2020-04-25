【西貢行山路線】白沙澳出發行入深涌大草原　經榕樹澳水浪窩落山

撰文：CATT’S BLOG
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徘徊華南沿岸的低壓槽及達強風程度的偏東氣流在未來兩日繼續影響廣東沿岸，行山當周天氣持續不穩，行山線安排了白沙澳出水浪窩，路線平順，西貢碼頭7號小巴站集合。
（行山日期：2018年5月9日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
早上有雨，雨勢不大，行山活動繼續。8時多與友在西貢全記早餐，早上9時20分到小巴站搭車，9 人出席到白沙澳下車。
下車後雨大了點，連忙在路口拍張照後，馬上起步沿村路前行，經白沙澳、南山峒、蛇石坳至深涌大休。
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休後經鰲魚頭、榕樹澳、企嶺下老圍，至水浪窩搭巴士返回富安花園下午茶，當日路段平坦，走了約13公里，花了4個多小時完成。
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