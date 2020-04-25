【西貢行山路線】白沙澳出發行入深涌大草原　經榕樹澳水浪窩落山

徘徊華南沿岸的低壓槽及達強風程度的偏東氣流在未來兩日繼續影響廣東沿岸，行山當周天氣持續不穩，行山線安排了白沙澳出水浪窩，路線平順，西貢碼頭7號小巴站集合。

（行山日期：2018年5月9日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）