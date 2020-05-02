【足球】捷比亞涉違博彩條例遭英足總起訴　「從未參與相關活動」

撰文：趙子晉
最後更新日期：
前利物浦球員史杜列治在去年因違反博彩條例，被英格蘭足總罰款15萬英鎊及停賽4個月。
現時效力馬德里體育會的守衛捷比亞，同樣以相同條例被英格蘭足總起訴，而該名前熱刺球員發聲明稱自己是清白之身。
前英格蘭國腳史杜列治（Daniel Sturridge）涉於2018年向家人透露個人轉會的消息，在去年7月因違反博彩條例，被英格蘭足總判罰停賽6周及罰款75000英鎊，及後在今年3月加刑至停賽4個月及罰款15萬鎊，史杜列治及後與當時效力的土耳其的特拉布宗（Trabzonspor）提早解約。
史杜列治因違反博彩條例，而被英格蘭足總判罰停賽4個月及罰款15萬英鎊。（資料圖片／Getty Images）
歐洲主要聯賽復賽更新：
+8
+7
+6
去年夏天由熱刺轉投馬德里體育會的英格蘭右閘捷比亞（Kieran Trippier），涉嫌違反博彩條例而英格蘭足總起訴，英國傳媒指與捷比亞轉會馬體會一事有關，而該名29歲的守衛需要在本月18日前回覆足總。
捷比亞及後發表聲明，表示自己將會配合有關調查，並重申沒有觸犯條例，「我是個職業足球員，我沒有參與過任何與足球有關的賭博活動，亦未有從中獲利，我將會全力配合英格蘭足總的調查工作。」
去年夏天加盟馬體會的捷比亞，因這種轉會而捲入官非。（資料圖片／Getty Images）