【足球轉會】奧斯爾明年勢離阿仙奴　友人暗示完約後動向

德國中場奧斯爾在2018年俄羅斯世界盃前，曾經與土耳其總統埃爾多安合照，及後此事不斷被德國傳媒發酵，結果他決定退出德國國家隊。 奧斯爾與阿仙奴的合約直至明年屆滿，奧斯爾的朋友早前在訪問中暗示，該名德國中場回復自由身後，下一站將會是土耳其的老牌球會費倫巴治。

阿仙奴中場奧斯爾在2018年俄羅斯世界盃決賽周前，與土耳其總統埃爾多安見面，而德國在分組賽出局後，奧斯爾卻成為傳媒的眾矢之的，批評他在場上表現外，更被德國的右翼勢力攻擊。面對多方面的打擊，奧斯爾心灰意冷，發聲明回應與埃爾多安見面一事，並還擊德國足總主席，他亦表示不希望再度代表德國出戰，所以同時宣布退出國家隊。

奧斯爾宣布退出德國國家隊 反擊傳媒渲染見土耳其總統

奧斯爾在2018世界盃分組賽出局後，決定退出德國國家隊。（資料圖片／Getty Images）

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奧斯爾在俄羅斯世界盃後，與土耳其的關係千絲萬縷，土耳其傳媒早在上年已數次傳出奧斯爾加盟費倫巴治的傳聞，但最終也未有成事。

土耳其商人﹑費倫巴治忠實球迷Acun Ilicali，與奧斯爾甚有交情，早前在接受土耳其節目訪問時暗示，奧斯爾大有機會在明年與阿仙奴完約後，以自由身轉投費倫巴治，「我在現階段並不能透露太多詳情，但我知道球會（費倫巴治）主席正在努力中，當奧斯爾與阿仙奴的合約結束後，費倫巴治在奧斯爾爭奪戰中領先，希望好事盡早發生。」

奧斯爾與阿仙奴剩下一年合約，好友透露奧斯爾或轉投費倫巴治。（資料圖片／Getty Images）

奧斯爾在生涯中已不是首次捲入政治爭拗，他在上年底聲援維吾爾人，及後被中國方面封殺，中央電視台一度抽起所有阿仙奴的直播賽事，而不少中國傳媒至今亦特意避提奧斯爾的名字。