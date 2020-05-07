【足球熱話】孫興慜服役將近尾聲　返英勢成「最多隔離男」

熱刺球星孫興慜把握英超停賽期，返回韓國接受三星期的軍事訓練，眨眼間已到兵役尾聲。孫興慜繼早前的「陸軍裝」公諸於世後，再有他的軍人照流出，該名熱刺球星「包到冚」參與訓練，看到制服上的編號139，才令人知道他是孫興慜。

孫興慜早前因右手骨折「收咧」，加上英超聯賽因新冠肺炎肆虐而停擺，該名27歲的韓國球星在空檔返韓，接受為期三星期的軍事訓練，履行公民責任。早前韓國傳媒流出一張孫興慜的軍人照，顯示其清爽的「平頭裝」外，亦顯示他的軍人編號。

孫興慜在上月20日在濟州島西歸浦市的海軍陸戰隊服役，不知不覺已到他兵役的最後一星期，再有他的軍人相片流出。根據韓國傳媒報道，孫興慜在近日接受槍械訓練，他身穿迷彩軍裝，除了戴上頭盔外，更以面罩接近密封臉部，僅露出一對眼睛。孫興慜的頭盔上印上136，而並非他身上的軍人編號139，相信不少「孫仔」的忠實球迷亦可能認錯。

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僅露出眼睛的孫興慜，即使球迷亦難以認出他是孫興慜。（美聯社）

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英超正研究在閉門的中立場上演餘下的92場賽事，並希望在6月重開賽季，而不少球隊已開放訓練基地，予一眾球員進行單獨操練。英國傳媒指英超球會希望在18日進行小組訓練，孫興慜大有可能錯過數周訓練。

孫興慜在下周退伍後將隨即返回倫敦，需要再度接受兩周的居家隔離，及後才可以歸隊復操。孫興慜在2月中受傷後，返回韓國接受手術療傷，當他再度返英時安全起見接受兩周的居家隔離。他在早前服役前，亦完成另一次兩周的隔離，他在返回倫敦後亦需要再一次隔離兩星期，將會是他短期內第3次進行隔離。

網上流傳一張孫興慜在軍中的近照。（Instagram@footballistkr截圖）

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