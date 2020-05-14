【亞協盃】AFC文件揭東亞區賽制簡化　傑志或10月下旬戰附加賽

香港球隊傑志及和富大埔將參加今屆亞協盃賽事，惟賽事早前因新冠肺炎而無限期押後，直至周三（14日）亞洲足協更新比賽時間表，間接披露亞協盃最新賽期，惟官方卻在今日突然將有關文件下架。

亞洲足協（AFC）在3月公布，因應新冠肺炎疫情，亞協盃所有賽區的賽事均會押後至另行通知。

AFC周三（14日）更新比賽時間表，公布最新亞協盃賽期。不過官方於今日卻突然從網頁中抽起該份文件，據了解，當局指有關賽期仍未落實，上傳僅屬人為錯誤。

亞協足協原先公布的最新賽期中，顯示亞協盃東亞區賽事最早有望於9月底重啟。（AFC官網截圖）

淘汰賽一場過 傑志或10月戰附加賽圈

在AFC意外上傳的該份文件當中披露，原定在2月5日展開的亞協盃東亞區外圍賽——由台灣的台電足球隊對蒙古球隊烏蘭巴托城，經兩度押後下有望在9月30日上演。

而外圍賽獲勝一方將於10月21日於附加賽圈鬥傑志，爭奪東亞區I組的分組賽資格。值得一提的是，從文件中可見，外圍賽及附加賽賽事，均由原本兩回合制改由一場定勝負，惟亞洲足協未有公布賽事會否在中立場舉行，或是由其中一方佔有主場優勢。

傑志主帥朱志光指，相信附加賽於中立場舉行的機會不高，惟若最終香港未能在主場出戰，將會較蝕底。不過他認為新賽期有利香港球隊，「雖然賽期未落實，但對計劃也是樂觀的。球會現時較被動，可是港超有望在8月中開季，10月踢亞協的話狀態或會好一點。」

傑志跟東亞區外圍賽勝方的比賽，有望於10月21日上演，惟地點有待確定。（資料圖片／袁志浩攝）

傑志及大埔去屆都曾出戰亞協盃分組賽，重溫當時的精彩圖輯（按圖放大）

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分組賽將改踢單循環

至於分組賽方面，比賽原定以雙循環主客制形式進行，惟最新計劃將會改為單循環賽事，並集中於10月29日至11月4日間舉行，意味每支球隊需在7日內戰畢3場分組賽。

另外，分組賽也有望改成賽會制，即由小組內其中一支隊伍擔任東道主，所有分組賽將集中在該球隊所屬地區內進行。目前東亞區I組除了香港代表和富大埔，還有台灣北市大同、澳門鄒北記及東亞區附加賽圈勝方。

朱志光稱若亞協盃落實以賽會制形式舉行，相信球會不介意成為東道主，「若傑志成功晉級，組內有兩支香港球隊，加上澳門球隊，在香港踢的話會較方便。不過也要考慮賽期，那段期間港超有沒有比賽？這點需要足總的配合。」

傑志主帥朱志光。（袁志浩攝）

新賽期有望避開港超休季 球會擔心註冊問題

假如香港球隊最終在I組奪得首名出線資格，將可出戰亞協盃跨區4強，跟東南亞、中亞及南亞區球隊爭入亞協盃總決賽。根據文件內的最新賽期，跨區4強、跨區決賽及總決賽的最新賽期是11月24至25日、12月1至2日，以及12月12日，所有淘汰賽亦由兩回合制改為一場定勝負。

按足總早前公布的港超復賽計劃，本季港超將於11月初煞科，再於11月底展開下個球季。雖然亞協盃分組賽及跨區4強的最新賽期或順利避開港超休季期，但朱志光擔心，註冊球員等問題會引起爭議。

「如果球隊有球員離隊或加盟，需要如何處理？AFC會否容許重新報名？相信這會令球會選擇球員時，有更多考量。」他又補充，「藍鳥」或會於7月初復操，迎接餘下港超賽季。