審計報告︱立法會帳委會批足總冇做功課　主席貝鈞奇解答令人譁然

立法會政府帳目委員會周六（16日）就審計署「第74號審計報告」第一章，有關「通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理」作公開聆訊，下午談及香港足球總會的各項行政與管理問題。 足總多次被議員提問時都無法詳細作答，部分答案更令人譁然，有議員批評足總「冇做功課」，帳委會主席石禮謙更稱是浪費時間，因此要求足總再作準備，聆訊擇日再續。

審計署發現有足總董事局委員出席率偏低，報告提及委員A於2014至2019年間，共有4年的董事會出席率為0%；委員D雖身兼5個委員會或小組成員，卻於多個年度出席率為0%。有議員質疑足總為何不取消有關委員的資格，或有否了解其缺席理由。

審計報告．足總篇1｜有委員連續5年缺席會議 個別部門流失率超高

足總會長霍震霆（左）被指是審計署報告中出席率低的委員A。（資料圖片/袁志浩攝）

揭霍震霆王威信出席率低 足總解釋未獲接受

足總行政總裁溫達倫稱，委員A為會長霍震霆，並解釋因會長跟主席扮演不同角色，才引致其董事會出席率偏低，「會長跟主席分工清楚，前者雖是董事會成員，但屬象徵性，除非是會員大會或重大會議才出席，他多代表香港出席國際會議，主持董事會職務交由主席負責。」

委員D則為現任足總董事王威信。足總主席貝鈞奇稱對方雖於董事會出席率高，惟「因沒有重大法律問題」，所以5年間從未出席法律事務委員會會議，現場一片譁然。貝鈞奇指未來將要求秘書處加強提醒委員開會，並考慮加入視像會議形式。不過對於會議紀錄不齊全的問題，他卻指「有時3至4個委員，飯局聚會便當作開會」，希望未來可更完善。

足總主席貝鈞奇（上）今日到立法會回應審計署報告。（高仲明攝）

審計委員會違規定 足總年報真偽被質疑

審計署又揭露足總的審計委員會在2014至2019年球季期間，未有遵守會議次數、會議法定人數及委員人數等規定。貝鈞奇稱足總在2014年委任一名董事擔任審計委員會召集人，惟該董事因私人理由沒有邀請他人加入，令審計委員會名義上「不存在」，並承認董事局在監管上有疏忽。

立法會議員陳淑莊引用足總在2014至2017年球季的3份年報，指報告中列明「足總的帳目經財務小組及審計委員會確認，再由董事局批核」，反問足總若指審計委員會「不存在」，為何能確認帳目。貝鈞奇在追問下僅稱，要查看資料後才能回答；惟楊德強卻即「割席」，指自己從未看過有關年報，帳委會主席石禮謙直言對此感到驚訝，批評楊德強應有責任去監察足總。

審計報告．足總篇2｜聘前港足主帥程序錯亂 前行政總裁涉瞞關係

立法會議員何俊賢（左）及梁繼昌（右）連番質問足總。（高仲明攝）

楊德強：足球全球化令港超觀眾減

審計署亦指，足總近年的贊助收入有下降趨勢，立法會議員梁繼昌質疑，足總自2014年起以改善此收入為目標，為何一直未見成效。足總主席貝鈞奇直認此跟本港職業足球水平有關，認為在比賽未能吸引觀眾下，足總難覓贊助。

體育專員楊德強補充，「足球全球化」令本地波吸引力大減：「現時球迷能透過很多途徑欣賞世界頂級聯賽，雖然港超水平在客觀上有提升，但仍跟世界級有差距，歸屬感跟吸引力難以相比。」他又指，部份贊助商的目標由足總轉向球會，將資源直接投放在球員身上，令球員薪酬水平上升。

另外，足總行政總裁溫達倫指出，審計報告內有關數字只反映現金的贊助收入，不包括球證制服及樽裝水等物資贊助。他亦強調，足總正計劃與康文署商討細節，增強球迷的比賽體驗，以改善門票收入：「比賽現場或提供更多飲食服務，也可延長球隊對球場的管理權至3年等，有助增加地區球迷。」

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審計報告．足總篇4｜派發贈票但入場人數下降 倚賴政府資助營運

港超聯近年入場人數未有顯著上位，令足總門票及贊助收入有限。（資料圖片／袁志浩攝）

議員轟足總冇做功課 聆訊擇日再續

最後，足總在是次公開聆訊上，就招聘程序、贈券及招標等多項問題，均未能詳細回應。有議員狂批足總「冇做功課」，主席石禮謙更指是「浪費時間」，因此宣布將再就足總問題召開帳委會會議。

外界普遍憂慮在此氛圍下，足總能否再獲政府撥款，延續已於今年3月底完結的「五年計劃」資助。體育專員楊德強會後受訪指，聆訊完結前不便於會外就審計報告表達意見，惟他透露足總已正草擬最新一份「五年計劃」，並正跟政府商討。

民政事務局局長徐英偉則稱，局方每年從藝術及體育發展基金向足總預留2,500萬元資助，每年透過旗下足球專責小組監察足總表現。他表示據足總2020年3月提交的半年報告顯示，足總於33目標及指標中，有23項達到撥款協議標準，日後處理撥款時，將再充分考慮審計署報告及足總計劃。

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