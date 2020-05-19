【足球熱話】夏蘭特曾拒投祖雲達斯　斑馬軍團「神決定」錯失金童

多蒙特新晉「神鋒」艾寧夏蘭特（Erling Haaland），即使在轉投「蜜蜂兵團」後，關於他的轉會傳聞未有停歇。 夏蘭特的經理人拉奧拿（Mino Raiola）早前接受意大利傳媒訪問時，透露當時為何拒絕祖雲達斯的原因。

年僅19歲的艾寧夏蘭特是冬季轉會窗的焦點人物，歐洲豪門球會對他相當有興趣，而他卻在云云大球會中選擇多蒙特。夏蘭特在轉會後立即「有貨賣」，在初登場的首3仗迅即轟入7球，再度證明他是新一代的「入球機器」，而夏蘭特在周六的「魯爾區打吡」攻入德甲復賽的首個入球，亦是他今季第10個聯賽入球。

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夏蘭特攻入德甲復賽的首個入球。（路透社）

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雖然夏蘭特轉投多蒙特不久，但卻已多次傳出他轉投皇馬或其他球會的傳聞，絕對是現時轉會市場最受注目的球員。

屬於「超級經理人」拉奧拿旗下的夏蘭特，早前接受意大利的《共和國報》訪問，首度透露為何抗拒祖雲達斯的原因，事關他需要確保夏蘭特的上陣時間，「祖雲達斯希望將夏蘭特放在U23青年軍，即使他為一隊效力，他只會是希古恩的替補。」

拉奧拿直言夏蘭特在祖雲達斯只踢U23，所以拒絕他加盟。（資料圖片）

作為多蒙特「前輩」的波蘭射手利雲度夫斯基，認為他不用急於轉會，留在德甲仍對他長遠發展有幫助，「夏蘭特的確是個才華洋溢的年青球員，他仍有很大的進步空間，只要他繼續努力，他將成為世界上首屆一指的球員。我相信他留在德甲發展一段時間，及後再轉投其他聯賽是一個對他更理想的方法。」

夏蘭特至今已在多蒙特攻入10個聯賽入球。（路透社）

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