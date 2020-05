【足球熱話】夏蘭特恐怖訓練清單　前教練親證新星是怎樣煉成的

19歲的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)今年1月甫加盟多蒙特,已憑超卓表現震驚球壇,一位前教練親述他對這位挪威少年近距離觀察,三件事情見證他踏上巨星之路。

去年8月,夏蘭特仍身在薩爾斯堡,現任斯洛伐克U18教頭馬錫(Stanislav Macek)當時 跟奧地利教練馬殊(Jesse Marsch)在奧地利協助他操練。三件小事,令他對這個剛滿19歲的小伙子刮目相看。

艾寧夏蘭特前教練大讚他在薩爾斯堡非常勤力。(Getty Images)

一:送女友返挪威 對足球絕對專注

「在薩爾斯堡,他的女友自挪威前往奧地利探望他。數天之後,那女孩便回國去了,因為他跟她說,自己只想專注踢足球。」 馬錫認為,艾寧夏蘭特矢志成為世界最佳球員,「他清楚知道自己需要什麼」。

這個年紀的少年,大多愛玩愛蒲,場外誘惑實在太多,偏偏小夏蘭特能為足球放下一切,相當難得。

二:勤力操練 永不偷懶

「他令我印象極為深刻」,馬錫讚揚,「他就是一個像成熟職業球員那樣工作的孩子,非常清楚自己的目標。他告訴我:『為達成目標,你需要的不是工作效率,而是努力工作。』」(to get there, you don't have to work fast but work hard.)

這句說話,不得不聯想起葡萄牙巨星C朗拿度。馬錫教練說,「他非常尊敬工作」,指出艾寧夏蘭特從不休息,「當他剛加盟薩爾斯堡時,鮮有出場機會,現在已得到全世界關注。」

艾寧夏蘭特甫加盟多蒙特表現已卓越得令人驚訝。(Getty Images)

三:恐怖訓練清單 天天自行加操

艾寧夏蘭特不單擁有上乘身體質素,體能也已屬球壇頂尖。馬錫稱,當此子在薩爾斯堡時,每個人也告訴他,夏蘭特如何努力令自己進步。

球隊訓練以外,每天在家瘋狂加操,「他曾告訴我,每天在家做1000次仰卧起坐(sit-ups)和300次掌上壓。」

升級版伊巴 料終加盟皇馬

艾寧夏蘭特身材、速度兼備而且走位靈活,馬錫大讚他是升級版「伊巴」,「他是現代版伊巴謙莫域,我認為他的走位更加出色,速度也更高。他也擁有強大心理質素,去面對球賽和自己的職業。」

馬錫認為夏蘭特目前已是德甲其中一位最佳球員,「如果他繼續進步下去,我們肯定很快會見到他加盟皇家馬德里那樣級數的超級豪門。」