【足球熱話】夏蘭特恐怖訓練清單　前教練親證新星是怎樣煉成的

19歲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今年1月甫加盟多蒙特，已憑超卓表現震驚球壇，一位前教練親述他對這位挪威少年近距離觀察，三件事情見證他踏上巨星之路。

去年8月，夏蘭特仍身在薩爾斯堡，現任斯洛伐克U18教頭馬錫（Stanislav Macek）當時 跟奧地利教練馬殊（Jesse Marsch）在奧地利協助他操練。三件小事，令他對這個剛滿19歲的小伙子刮目相看。

艾寧夏蘭特前教練大讚他在薩爾斯堡非常勤力。（Getty Images）

一：送女友返挪威 對足球絕對專注

「在薩爾斯堡，他的女友自挪威前往奧地利探望他。數天之後，那女孩便回國去了，因為他跟她說，自己只想專注踢足球。」 馬錫認為，艾寧夏蘭特矢志成為世界最佳球員，「他清楚知道自己需要什麼」。

這個年紀的少年，大多愛玩愛蒲，場外誘惑實在太多，偏偏小夏蘭特能為足球放下一切，相當難得。

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

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二：勤力操練 永不偷懶

「他令我印象極為深刻」，馬錫讚揚，「他就是一個像成熟職業球員那樣工作的孩子，非常清楚自己的目標。他告訴我：『為達成目標，你需要的不是工作效率，而是努力工作。』」（to get there, you don't have to work fast but work hard.）

這句說話，不得不聯想起葡萄牙巨星C朗拿度。馬錫教練說，「他非常尊敬工作」，指出艾寧夏蘭特從不休息，「當他剛加盟薩爾斯堡時，鮮有出場機會，現在已得到全世界關注。」

艾寧夏蘭特甫加盟多蒙特表現已卓越得令人驚訝。（Getty Images）

三：恐怖訓練清單 天天自行加操

艾寧夏蘭特不單擁有上乘身體質素，體能也已屬球壇頂尖。馬錫稱，當此子在薩爾斯堡時，每個人也告訴他，夏蘭特如何努力令自己進步。

球隊訓練以外，每天在家瘋狂加操，「他曾告訴我，每天在家做1000次仰卧起坐（sit-ups）和300次掌上壓。」

古靈精怪的艾寧夏蘭特：

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升級版伊巴 料終加盟皇馬

艾寧夏蘭特身材、速度兼備而且走位靈活，馬錫大讚他是升級版「伊巴」，「他是現代版伊巴謙莫域，我認為他的走位更加出色，速度也更高。他也擁有強大心理質素，去面對球賽和自己的職業。」

馬錫認為夏蘭特目前已是德甲其中一位最佳球員，「如果他繼續進步下去，我們肯定很快會見到他加盟皇家馬德里那樣級數的超級豪門。」