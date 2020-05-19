港足．五一九之役｜劉榮業寄語港人向前看　加強青訓才能重溫美夢

1985年5月19日，香港足球代表隊於世界盃亞洲區外圍賽以2：1擊敗中國國家隊，將對方直接踢出局。這次是港隊歷史上首度擊敗國足，球迷將此經典戰役以比賽日期「五一九」命名，至今已35周年。 當年的入球功臣張志德與顧錦輝，過去多次接受訪問大談昔日經歷。曾效力愉園的前香港足球先生劉榮業，亦是「五一九之役」的港隊成員之一，事隔35年後的他，對這段歷史又有何感受與看法？

35年前的今天，香港隊於墨西哥世界盃亞洲區外圍賽4A組戰的最後一輪鬥中國隊，賽前兩軍取得4勝1和，中國卻以得失球優勢暫居榜首，這場比賽國足只需打和，即可晉級。

這場港中大戰於北京工人體育場上演，據報當時約有8萬名球迷入場觀賽。國足甫開賽即猛攻，但18分鐘港隊於禁區頂獲得罰球，由胡國雄後腳撞橫予張志德直射死角破網，助港隊領先1：0。中國隊雖於31分鐘有李輝扳平，但港隊下半場憑反擊得手，劉榮業在禁區內製造混亂，國足後衛解圍不遠，港隊靠顧錦輝勁射成2：1。

【港足二十年．顧錦輝】35年的南華忠臣 決多花20年為港成長

華僑日報於五一九之役後的報導。（網上截圖）

國足這場射門數字高達24次，卻無法再射破香港大門，最終港隊保持勝果完場，取代國足的榜首位置並奪得出線資格。這次更是港隊歷史上首度擊敗國足，球迷因此將這經典戰役以比賽日期「五一九」命名，而在中國內地則稱為「五一九慘案」。

【東亞足球錦標賽】從五一九之役到海報風波 重溫難忘的港中大戰

▼五一九之役精華片段▼

難忘中國隊近10萬人主場氣勢 「一人一個水樽都壓死你」

前香港足球先生劉榮業在港隊奠勝球中也有功勞，這位愉園一代名將更於當屆世界盃外圍賽取得7個入球，成為港隊神射手。

現時跟家人合資開公司的他回想當年獲勝一剎，仍相當深刻，「對方主場有差不多10萬名觀眾，有多少人一生中踢過這麼墟冚的比賽？感覺是很嘈，誇張一點地說，就是每個人掟一個水樽都足以壓死你。加上賽前兩軍實力上有差異，我們憑什麼去贏？打和已經很不錯。」

劉榮業（左）當年跟胡國雄於五一九之役中正選披甲。（受訪者提供）

港隊在五一九之段後返港，受到熱烈歡迎。（受訪者提供）

以小勝大 意義非凡

結果港隊的確贏了，劉榮業指時任港隊主教練郭家明的穩守突擊部署得宜，而球員也踢出水準，「雖然對方守和就出線，但可能他們不想失威，跟我們鬥攻，或許是有點放鬆了。」

這位港隊名宿在1977年3月12日對新加坡大戰中，曾射入致勝球助港隊晉身1978年世界盃外圍賽決賽圈，他指「五一九之役」是港隊第二度在世盃外贏得小組冠軍，意義非凡，「這是個很不容易的成就，即使是當時的中國也很難做到。況且香港地方小、人口少，卻能夠擊敗擁有10多億人口的中國，絕對是值得開心的事。」

劉榮業雖已年屆66歲，但仍功架十足，他3年前曾於賽馬會社區盃的表演賽中上陣，當時頻頻表演腳法扭過守衛，並射入一球，足證寶刀未老。（資料圖片／林若勤攝）

【新冠肺炎】前香港足球先生花逾十萬購口罩義派 望港人共渡時艱

與其回顧歷史 不如創建未來

35載轉眼過去，本地球迷每年在這日子仍不時回味此場比賽，劉榮業稱「五一九之役」之所以難忘，是因為不知何年何月，香港足球才再有機會揚威。「以目前情況來說，相信10年內也難以回復到當年水平。」

「不過，若要重溫『五一九』的美夢，始終也要靠青訓，沒有青訓，哪有明天？」他認為球圈部份持分者只顧眼前成績，寄語港人與其回顧歷史，還不如認真思考出路，「希望足總及政府給青訓予多點支持，做多些實質的工作，讓年青人看見前景，不會害怕投身球圈。大家都是香港人，相信都想香港球壇好。」

重溫近年港中大戰的精彩圖輯：（按圖放大）