【西甲直擊】同市球隊的榜樣　貝迪斯與西維爾過百年宿敵之情　

「同市球隊」與「宿敵」二字看似劃上等號，然而在西維爾共存超過100年的貝迪斯與西維爾，彷彿是一對和諧的兄弟。雖然近年貝迪斯戰績不如同市球隊西維爾，但他們卻曾比宿敵捷足先登，稱霸西班牙頂級聯賽。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

西維爾與貝迪斯的主場相距僅13公里左右，雖說兩軍的基地接近，但兩隊的關係並非如「嘈雜的鄰居」，西維爾與貝迪斯更似是「相親相愛」，像是兩隊「巧合地」落在同一個地方的球會。

西維爾近年在歐霸盃的表現突出，5度奪冠創下賽事的紀錄，貝迪斯的表現當然被比下去，感覺成為西維爾的「二哥」，在不少西維爾市民眼中，西維爾相對更具重要性，不過，其實支持西維爾或貝迪斯的當地球迷，遠比皇馬或巴塞的球迷為少。

【按此查閱Now TV足球狂熱 01 讀者優惠套餐】

在西維爾市內，不難找到西維爾的官方商店。（趙子晉攝）

伍家謙深受祖亞昆啟發 與貝迪斯新手父親一拍而合

簡拿利斯重創後貝迪斯浴火重生 重返國家隊為目標

貝迪斯近年戰績稍遜 陷15年錦標荒

在1907年，一批準備開展軍人生涯的醫護學生，在西維爾組成一支「Sevilla Balompie」的足球隊，是為貝迪斯的雛型。在1910年首次以貝迪斯的名字出戰正式賽事，及後在1914年脫離西維爾，以皇家貝迪斯（Real Betis）之名出戰至今已有113年的歷史。

西維爾在1946年首度稱霸西甲，雖然貝迪斯較遲起步，但其實比西維爾更早一步奪得西甲聯賽冠軍。貝迪斯在1935年首度﹑亦是至今唯一一次揚威西班牙頂級聯賽，可惜及後因經濟等不同原因踏入低潮期，在1947年更跌至第三級別聯賽。

貝迪斯在2005年除了捧走西班牙盃外，更在聯賽以第4名完成，首度取得歐聯的參賽資格。（資料圖片／Getty Images）

Now TV 獨家西甲直播🇪🇸⚽➡ http://bit.ly/3bbzOwn，網上新申請輸入限時優惠碼🎁「NOW2020」，送你8,000 「01積分」。

「Manquepierda」是貝迪斯的球隊格言，代表即使面對逆境，亦要抱持尊嚴﹑榮耀及希望，緣於貝迪斯在40年代的低潮時，仍有一大批球迷對球隊不離不棄，陪伴球隊重返頂級聯賽，闊別11年後終於再度返回西甲。貝迪斯在30年代奪得聯賽錦標後，一直未能再次奪得重大錦標，在42年後的1977年，貝迪斯終迎來另一個重要錦標，高舉西班牙盃。

貝迪斯在近年一直徘徊在西甲中游，他們曾經在2004/05球季以殿軍完成聯賽，並首度出戰歐聯，而同年的西班牙盃決賽戰至加時擊敗奧沙辛拿，球會史上第二次稱霸西班牙盃，已經是近年最威風的一段日子。

「Manquepierda」是貝迪斯的格言，自球隊40年代的低潮期沿用至今。（趙子晉攝）

貝迪斯主場全西班牙第四大 伍家謙大戰前「踩場」

應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙（Vince），參加西甲賽會主辦的活動La Liga Experience，在現場觀看周日（9日）上演的貝迪斯對巴塞隆拿前，有幸率先欣賞貝迪斯的主場，感受其宏偉之氣勢。伍家謙與一眾東南亞的KOL，走訪球場的包廂﹑主隊更衣室及看台，並在場邊的後備席箱，有如球員般感受這個球場。

伍家謙在周日的大戰前夕，率先感受貝迪斯的主場。（趙子晉攝）

感覺上是西維爾的「二哥」，但貝迪斯的主場比亞馬林球場（Estadio Benito Villamarin）卻是市內首屈一指的球場。在1929年落成的比亞馬林球場，至今已有超過90年的歷史，可以容納60,721名球迷，是全西班牙第4大的球場，僅次於皇馬的班拿貝﹑巴塞的魯營及馬體會的萬達大都會。

最多容納超過6萬人的比亞馬林球場，看台以球隊主色綠色及白色組合而成。（趙子晉攝）