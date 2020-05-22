【足球】基亞連尼自傳憶當年被咬事件　竟高度評價蘇亞雷斯

意大利國腳基亞連尼（Giorgio Chiellini）在場內場外向來是惹火人物，他在2014年世界盃被蘇亞雷斯咬肩膀一事，當然有收錄在基亞連尼的自傳中，更談及他對蘇亞雷斯的評價。

效力祖雲達斯的守衛基亞連尼，在上周推出自傳《Io, Giorgio》，在新書正式推出前，該名35歲的意大利老將早已披露部份精彩內容，其中諷刺沙治奧拉莫斯是「防守專家」，有意在2018年歐聯決賽傷害沙拿，已為該自傳引起不少話題。

基亞連尼評沙治奧拉莫斯犯規大師級 刻意傷害沙拿無誤

基亞連尼最近時常發聲，為自己剛推出的自傳宣傳。（資料圖片）

蘇亞雷斯多次在場上「咬人」，而基亞連尼亦是「受害者」之一，在2014年巴西世界盃的分組賽時，蘇亞雷斯在走位入楔時被基亞連尼阻其去路，及後二人一同倒地，二人分別按着肩膀及牙齒。在慢鏡重播時，看到蘇亞雷斯有意咬對手的肩膀，雖然他在場避過一劫，未有被球證作出任何警告，但最終被罰停賽4個月加9場賽事。

蘇亞雷斯與基亞連尼的「咬人事件」，成為世界盃的經典場面之一。（資料圖片／路透社）

基亞連尼與蘇亞雷斯咬人事件逐格重溫：

基亞連尼在自傳中憶述此事，更直言欣賞蘇亞雷斯的狡猾，因為這是他的特色，「老實說，我十分欣賞他（蘇亞雷斯）在場上的狡猾，若果他失去了這元素，他將會是個平凡的前鋒。這點小聰明是他的特色，在場上偶而需要一些其他方式擊敗對方，他在事後數天向我致歉，我認為他並沒有做錯。換轉我是他的話，我也可能使用相同的方法。」

基亞連尼認為蘇亞雷斯是個十分聰明的球員，他嘗試以不同方式擊敗對手。（影片截圖）

基亞連尼世界盃被咬片段：

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