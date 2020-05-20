英超復操簡迪新look嚇親網民　孫興慜清爽軍裝自拍

多支英超球隊昨日以小組形式復操，最受網民關注的球星，竟然是尼高路簡迪，因為素來以「光頭仔」形象示人的簡迪，原來是有頭髮的！之前國際米蘭復操，向來「鏟青」的艾舒利楊格以濃密短髮示人，亦引起網民注意！

車路士昨日復操，球員以5人為一組訓練。有段時間沒見面，有些球員轉了形象，對球迷最大衝擊的相信是簡迪，由李斯特城到車路士年代，簡迪都是以「光頭仔」形象示人，但昨日復操，簡迪頭上多了一層短髮。很多網民都第一次見到有頭髮的簡迪，甚為驚訝。

簡迪的新舊髮型：

N'Golo Kante now has hair.



The Premier League and every football fan isn't ready for this. pic.twitter.com/e3huccfo91 — Mitchell (@CFC_Mitchell) May 19, 2020

簡迪留髮，哥迪奧拿中槍：

"Hello Kante? Just tell me howwwww?" pic.twitter.com/1Qf4LBxPR7 — Troll F̶o̶o̶t̶b̶a̶l̶l̶ Bundesliga (@TrollFootball) May 19, 2020

新冠肺炎疫情下，不但足球停擺，很多商店都暫停營業。可能在兩個月沒有去剪髮之下，簡迪再保不住「光頭仔」的形象。車路士隊友佐真奴費路亦有類似的情況，他本身是短髮的，但昨日操練時如同「金毛獅王」，頭髮又長又厚，鬍子亦相當濃密！

佐真奴的新舊髮型：

Jorginho be looking like Lil Dicky😂 pic.twitter.com/Yw4YOFeutD — Harvey🎒🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@harvmotion) May 19, 2020

日前意甲的國際米蘭上載訓練照片到社交網站，網民亦對艾舒利楊格的新形象感到驚訝！這名英格蘭後衛十多來都是以光頭或者鏟青髮型示人，但這次操練照片中，楊格頭上竟然有層濃密的短髮，令球迷相當看不慣，差點認不出他。

楊格的新舊髮型：

不過，都有相反例子，有球員復操後變了短髮，例如熱刺的孫興慜。由於他要回國服兵役，剪了個清爽的陸軍裝。孫興慜將昨日在熱刺的操練照放上社交網站，見到他的頭髮已比當兵時長了一點，但仍比他平時的髮型短。

孫興慜的新舊髮型：