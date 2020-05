【足球熱話】高普寸爆加尼仔　沒有波踢利物浦曼聯仍劍拔弩張

即使疫情期間沒有足球比賽,英超「雙紅」曼聯與利物浦之間依然劍拔弩張。 一向不會口舌招尤的紅軍領隊高普(Jurgen Klopp),近日受訪時忍不住揶揄曼聯名宿加利尼維利(Gary Neville)。

神奇的加利仔

英超聯賽持續停擺,高普跟隨英國政府指引留家抗疫。他承認相當享受在家重溫利物浦比賽片段,同時有一個新發現。

高普風趣地說:「封城期間我沒有學到太多事情,唯一例外是,加利尼維利對所有事情也有意見(Gary Neville has an opinion on absolutely everything)!那實在是太神奇了!」

高普受訪時不忘開曼聯名宿加利尼維利玩笑(Getty Images.資料圖片)

《利物浦迴聲報》在Twitter上載報道後,刻意Tag入加利仔,這位曼聯一代名將大方轉載,還幽默地加上一句:「很高興他有聽我說話」,並附上一個「笑到喊」的表情符號。

Delighted he’s been listening !! 😂 https://t.co/pwyUmvimV9 — Gary Neville (@GNev2) May 15, 2020

不在最佳狀態也可奪英超

不少人趁疫情期間學習新知識或精進廚藝,高普反其道之行,「沒有,我沒有學到什麼,但52年來我都很了解我自己。」

這位一向EQ極高的主帥,疫情中仍能隨遇而安,「從過往經驗,我知道自己可以處理困難的情況。今次的劣境不止是我個人和家庭,而是有關地球上的每一個人。我對整個社會的處理方式感到自豪。」

利物浦距離英超首度封王只餘下兩場勝仗(或取得6分),高普自信即使球隊不在最佳狀態,仍有力順利奪標。他認為,在疫情當中所有球隊處境相同,「無論我們在什麼時候復賽,備戰時間和工作也是一樣。我們會盡力達到最佳狀態。」

疫情下的高普

+ 5 + 4 + 3

4年半以來首度遇上謝拉特

疫情期間另一趣事,是高普住進利物浦市4年半以來,終於首度在街上碰見謝拉特。

「我搬入這市鎮4年半,之前從未遇上他」,高普稱,「我知道他住在哪兒,我住在一間他興建然後被羅渣士買入的樓宇,但我們從未遇上。」事源2005年當時仍為利物浦隊長的謝拉特,從地產發展商手中買入市內位於Victoria Road的7房豪宅,並要求建築師為他加建豪華健身室等設施,及後他將大宅售予紅軍前領隊羅渣士,到高普上任,又向已離隊的羅渣士租住此宅。利物浦後來從羅渣士手中買入這大宅,免費讓高普居住,已是後話。

謝拉特與高普有緣無份

疫情下全球主流足球聯賽停擺,執教蘇超球隊格拉斯哥流浪的謝拉特也回到利物浦市家中,兩人終於遇上,「我看到他跟孩子和太太一起。我們一直保持距離,但那是很好的。我欣賞作為球員的他……他是個很出色的男子,看到他實在太好了。」

高普與謝拉特說得上是「有緣無份」。2015年夏天紅軍隊長在時任領隊羅渣士麾下淚別母會,不料數月後羅帥被辭退,高普走馬上任,一步步帶領利物浦重拾正軌。謝拉特受訪時曾多次說過,渴望當年紅軍生涯能隨高普指揮,可惜時不我予。他退役後,曾歸隊帶領U18,2018年接任格拉斯哥流浪主帥至今。