【足球熱話】高普寸爆加尼仔　沒有波踢利物浦曼聯仍劍拔弩張

即使疫情期間沒有足球比賽，英超「雙紅」曼聯與利物浦之間依然劍拔弩張。 一向不會口舌招尤的紅軍領隊高普（Jurgen Klopp），近日受訪時忍不住揶揄曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）。

神奇的加利仔

英超聯賽持續停擺，高普跟隨英國政府指引留家抗疫。他承認相當享受在家重溫利物浦比賽片段，同時有一個新發現。

高普風趣地說：「封城期間我沒有學到太多事情，唯一例外是，加利尼維利對所有事情也有意見（Gary Neville has an opinion on absolutely everything）！那實在是太神奇了！」

高普受訪時不忘開曼聯名宿加利尼維利玩笑（Getty Images．資料圖片）

《利物浦迴聲報》在Twitter上載報道後，刻意Tag入加利仔，這位曼聯一代名將大方轉載，還幽默地加上一句：「很高興他有聽我說話」，並附上一個「笑到喊」的表情符號。

Delighted he’s been listening !! 😂 https://t.co/pwyUmvimV9 — Gary Neville (@GNev2) May 15, 2020

不在最佳狀態也可奪英超

不少人趁疫情期間學習新知識或精進廚藝，高普反其道之行，「沒有，我沒有學到什麼，但52年來我都很了解我自己。」

這位一向EQ極高的主帥，疫情中仍能隨遇而安，「從過往經驗，我知道自己可以處理困難的情況。今次的劣境不止是我個人和家庭，而是有關地球上的每一個人。我對整個社會的處理方式感到自豪。」

利物浦距離英超首度封王只餘下兩場勝仗（或取得6分），高普自信即使球隊不在最佳狀態，仍有力順利奪標。他認為，在疫情當中所有球隊處境相同，「無論我們在什麼時候復賽，備戰時間和工作也是一樣。我們會盡力達到最佳狀態。」

疫情下的高普

+ 5 + 4 + 3

4年半以來首度遇上謝拉特

疫情期間另一趣事，是高普住進利物浦市4年半以來，終於首度在街上碰見謝拉特。

「我搬入這市鎮4年半，之前從未遇上他」，高普稱，「我知道他住在哪兒，我住在一間他興建然後被羅渣士買入的樓宇，但我們從未遇上。」事源2005年當時仍為利物浦隊長的謝拉特，從地產發展商手中買入市內位於Victoria Road的7房豪宅，並要求建築師為他加建豪華健身室等設施，及後他將大宅售予紅軍前領隊羅渣士，到高普上任，又向已離隊的羅渣士租住此宅。利物浦後來從羅渣士手中買入這大宅，免費讓高普居住，已是後話。

謝拉特與高普有緣無份

疫情下全球主流足球聯賽停擺，執教蘇超球隊格拉斯哥流浪的謝拉特也回到利物浦市家中，兩人終於遇上，「我看到他跟孩子和太太一起。我們一直保持距離，但那是很好的。我欣賞作為球員的他……他是個很出色的男子，看到他實在太好了。」

高普與謝拉特說得上是「有緣無份」。2015年夏天紅軍隊長在時任領隊羅渣士麾下淚別母會，不料數月後羅帥被辭退，高普走馬上任，一步步帶領利物浦重拾正軌。謝拉特受訪時曾多次說過，渴望當年紅軍生涯能隨高普指揮，可惜時不我予。他退役後，曾歸隊帶領U18，2018年接任格拉斯哥流浪主帥至今。