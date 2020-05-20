夏蘭特獲前教練形容為「足球人造人」　曾短時間增肌打爆沙包

多蒙特的挪威前鋒艾寧夏蘭特在上周末的魯爾區打吡建功，加盟後9場德甲入10球。西班牙《阿斯報》訪問到這位19歲新星的前教練，大讚他是天生的入球機器，形容他是從「足球實驗室」製造出來。

艾寧夏蘭特的前教練史坦斯利特（Erase Steenslid）接受西班牙《阿斯報》訪問，以「Cyborgoal（足球人造人）」來形容夏蘭特，他說：「19歲的夏蘭特就像來自足球實驗室的設計產品。」

西班牙《阿斯報》封面，亦以「足球人造人」形容夏蘭特。（阿斯報）

包括上半季效力薩爾斯堡，夏蘭特今季攻入41球，當他在1月轉投多蒙特後，在德甲、德國盃及歐聯攻入13球。

夏蘭特來自體育世家，父親Alf-Inge Haaland是前挪威國腳，踢過列斯聯及曼城等球隊；母親Gry Marita是挪威國內的七項全能冠軍。

艾寧夏蘭特之父夏蘭特（左）曾效力列斯聯、曼城等英超球會。（Getty Images）

艾寧夏蘭特（左三）一家，父親夏蘭特（左二）及母親Gry Marita均是運動員出身，他另有一兄一妹。（Instagram）

夏蘭特年幼時已經充滿運動細胞，2006年以1.63米刷新5歲以下的立定跳遠（standing long jump）世界紀錄。夏蘭特小時候玩過田徑、手球及越野跑，但最終選擇繼承父業，當上職業足球員，在16歲離開家鄉球會，轉到莫迪。

17歲的夏蘭特（左一）已逾1.9米，但體格仍未算相當強壯。（@erling.haaland/instagram）

前教練史坦斯利特感歎：「夏蘭特在訓練中的反應非常好，因為他的基因得天獨厚。他在15個月可能增加了12公斤的肌肉，實在太瘋狂。我們由零開始訓練他的肌肉。他總是坐在最近自助餐的位置，每碟的食物都堆積如山。」

史坦斯利特續說：「我為他制定訓練計劃，其中一項是打沙包……有一天，他打到沙包一分為二。」

德甲復賽夏蘭特即建功，助多蒙特大勝史浩克

薩爾斯堡的前教練分享夏蘭特3件小事，見證他踏上巨星之路

當年在莫迪的舊隊友魯賓加比爾臣（Ruben Gabrielsen）也見證夏蘭特從瘦小子變成筋肉人。現年28歲的魯賓加比爾臣說：「他加盟的時候很瘦小，真的不是太好。我那時候想，或者他有可能踢到國家隊的。之後，他有段時間受傷，我沒有見到他，但當他回來時，就變成了一個大傢伙，非常強壯，簡直變成另一種動物！」

魯賓加比爾臣續說：「在訓練中，他可以擊倒每個人……我們都不禁笑了，我心想，這個傢伙是誰！這就是這支衝天火箭起動的時刻。」另外，夏蘭特之前親口提及，多謝時任莫迪主帥蘇斯克查的教導，讓他學會冷靜地面對門前的機會，增強他的把握力。

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

+ 3 + 2

除了天賦過人，夏蘭特的生活自律，願意為足球生涯犧牲。他享受冥想，從他對巴黎聖日耳門的慶祝動作，就知道他有這個習慣。他還會戴上濾藍光鏡片的眼鏡，令自己睡得更好。

夏蘭特父親去年亦大讚兒子的職業態度青出於藍，他說：「艾寧願意犧牲所有，16歲就一個人離家去莫迪，他比我更加專業。有一日，他得知艾拉跟C朗拿度食午飯的故事，C朗的午餐只有魚，沒有其他東西。」

「艾寧嘗試做同一樣的事，因為他見到C朗現在還保持最頂尖的狀態，就知道值得做這樣的事。」