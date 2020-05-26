【足球熱話】美斯IG一度離奇被消失　網民緝兇一致認定最大嫌犯

美斯一度在Instagram中被消失！擁有超過1.5億追隨者的美斯，他的個人Instagram帳戶突然一片空白，幸好及後發現是一場虛驚，他的帳戶在一個小時後回復正常。

在Instagram上擁有超過1.5億追隨者的美斯，不時在社交網站上發文更新與球隊練習的點滴，他在早前上載一張圖片慶祝5月25日的阿根廷國慶，不過美斯隨後卻突然在Instagram中「失蹤」。

美斯在上載慶祝阿根廷國慶的圖片後，他的帳戶突然被消失。（美斯Instagram截圖）

美斯的Instagram帳戶在深夜時段，所有相片及資料亦同時消失，只剩下帳戶名稱及「藍剔」的一個「空殼」。

美斯在沒有通知的情況突然刪除帳戶，使不少球迷感到驚訝，而「美斯Instagram」亦隨即登上熱門搜尋。經過一小時的「失蹤」後，美斯的Instagram「重見天日」，所有圖片及資料亦回復正常。

美斯Instgram突然只剩下空殼。（美斯Instagram截圖）

美斯與寶貝子女：

+ 5 + 4 + 3

美斯未有就此事解釋因由，美斯突然被刪除帳戶，網民認為並非被駭客入侵所為，而是另有內情。

足球網站《433》發起投票，與網民一同找出「誰是兇手」，而3名「疑犯」分別是長子泰亞高、次子馬迪奧及他的愛犬，網民一面倒認為馬迪奧就是「兇手」。

美斯次子生日騷球技 美斯不抗拒與C朗進晚餐

4歲的馬迪奧不時做出古靈精怪的動作，時常成為焦點所在，正如去年底的金球獎頒獎禮中，當他得知父親得獎時，立即與身旁的哥哥相擁慶祝。

馬迪奧性格有趣，經常成為焦點所在。（Instagram截圖）

足球網站《433》發起投票，網民爆笑指次子馬迪奧正是刪除美斯帳戶的「兇手」。（Instagram截圖）

球壇七大名帥揀C朗定美斯？（按圖細閱）