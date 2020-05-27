足總風波｜貝鈞奇逐點回應傳媒指控　行政總裁親述離職原因

香港足球總會今日（27日）召開記者會，會上主席貝鈞奇就近日傳媒各種指控，包括隱瞞行政總裁請辭以及特別「照顧」某港超球隊等，逐一作出回應。

有傳媒在今日以全版報導足總各種行政及管理問題，足總主席貝鈞奇於記者會上逐點回應。對於有指立法會議員何君堯出任委員的足總法律事務委員會，連續5季沒召開會議，貝鈞奇稱指控失實，「該委員會每年也有開會，至少一次。」他也解釋，董事會從沒以拍手形式通過會議紀錄，「該情況是董事會正討論賀歲盃，我建議由主席及副主席私人贊助比賽，大家便拍手贊同。」

足總主席貝鈞奇在記招上回應近日傳媒報道足總管治問題，期間談及富力R&F參加港超引起的爭議。（袁志浩攝）

至於報導稱港超球會富力R&F獲足總「照顧」，在廣州燕子崗主場未達標下，被貝鈞奇單方面延長限期，以改善球場質素。貝鈞奇指該決定經過足總董事會及競賽部討論，強調自己並沒私相授受，「過往也有內地球隊參賽的例子，富力有財力與實力，參賽是香港足球福祉。球員人工提高，也多了發展機會，有何不好？」

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貝鈞奇：韋特更附合招聘條件

貝鈞奇也談及足總招聘前港足主教練韋特（Gary White）的問題，直言事件被個別人士「放大」。他解釋足總於2018年7月26日及8月2日，曾兩度召開董事會，詳細討論韋特的申請。「當時有兩位候選人，分別是Gary White及Kevin Bond（前香港飛馬主帥奇雲邦特）。我們希望新主帥有帶領國家隊的經驗，而非只在香港執教過球會，所以最後決定任命附合招聘條件的韋特。」

前港隊主教練加利韋特（左）的招聘過程，遭早前公布的審計報告指不合程序。（資料圖片）

他重申決定獲董事會以9票贊成、1票反對通過，過程透明並合符程序。足總行政總裁溫達倫表示，審計報告雖質疑時任行政總裁薜基輔隱瞞他跟韋特的關係，但事實上兩人只曾因工作關係碰面，「香港當時曾跟關島及中華台北交手，他們因此見面；而薜基輔也跟共4位面試者有同樣關係，這並不影響他擔任評委的工作。」

溫達倫以私人理由請辭

另外，溫達倫日前被揭露早於去年底請辭，他澄清當時只是跟貝鈞奇討論個人前途，因此未有對外公布。他表示自己以私人理由離職，「我有一個有關足球事業的抱負，希望可在2022年卡塔爾世界盃時參與其中。我在足總工作了7年，擔任過3個職位，妻子也居於英國，相信是時間離開了。」