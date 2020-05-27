足總風波｜貝鈞奇批有人放料抹黑　回應教練履歷疑造假：人選合適

香港足球總會近日被傳媒相繼揭發管治問題，主席貝鈞奇今日（27日）下午舉行記者招待會，公開多份文件及報章複印本，以反駁指控。

貝鈞奇在開場時批評部份董事局成員沒有職業道德，以不負責任的方式向傳媒「放料」，歪曲事實。他指自己及足總樂於聆聽意見，但意見應以推動足運為目標，而非「搞破壞」。他引用自己5年前控告《明報》社評誹謗作例，指自己面對抹黑，會在所不惜挺身而出，撥亂歸正。

公開署名「Philip」信件 批圈中人搞小圈子

貝鈞奇談及此話題時相當激動，多番於發言中拍檯，他公開一封署名「Philip」的信件，信中指足總在未收集民意下作出決策，希望港超聯球會商量方案，並「誓要足總服從」；又稱「有錢搞波大家也不需要受到足總掣肘，大家一起發聲。」貝鈞奇回應時強調足總一向跟球會保持溝通，「有人想搞小圈子，因不滿足總主席未有聽從其意見，就『唱衰』我，目的是排除異己。」

貝鈞奇在記者會末段展示一封署名「Philip」的信件，與標準流浪總監李輝立同名。（袁志浩攝）

擅取足總文件 委員未簽保密協議

足總近日傳出多項負面消息，當中以前菁英發展教練李本思被指虛報履歷一事最為轟動。貝鈞奇直斥有足總委員嚴重侵犯個人私穩，行為令人震驚，「有委員以申請五年計劃資助為由，要求查閱有關資料，卻擅自取去李本思的個人履歷。足總人事部有嘗試阻止，也要求該人簽署保密協議，惟至今卻沒交回此協議。」

李本思於2016年9月加入足總任草根足球經理，去年4月升任菁英發展教練。（香港賽馬會網頁照片）

貝鈞奇表示，事後他收到當事人及其他教練投訴，惟因個案處於調查階段，因牽涉私隱問題而未有透露詳情及召開會議討論。他重申，自己早於2014年已先後向足總發出13封信件，要求會方成立專責小組，跟進內部管理及委員操守，質疑為何有內部文件外洩，惟至今仍未獲回應，才導致今次事件發生。他稱足總或有機會循法律途徑解決問題，但又指「打官司未必有益」。

李本思疑虛報履歷 溫達倫：招聘過程沒錯誤

至於就李本思疑似虛報履歷，貝鈞奇認為，應徵者申請不同職位時會提交不同履歷，只要「附合條件而沒造假就應接納」，「他雖只有B級教練牌照，但卻擁有碩士學位。他是位人才，也是最合適人選。」不過，當被追問足總在過程中有否就對方提交的資料求證，貝鈞奇未有正面回應，「招聘小組是專業的，相信程序很嚴謹，同事也會審查。」

足總主席貝鈞奇（左）及行政總裁溫達倫（右）一同出席記招回應近日傳媒報道的管治問題。（袁志浩攝）

足總行政總裁溫達倫則透露，事後嘗試要求李本思以書面回應此事，惟遭對方拒絕。他表示，英國足球跟教育結合，教師或教練沒太大分別，而李本思的工作性質也跟職業球會的教練相近，「我沒看到足總在過程中出現錯誤，相信是傳媒誤會了履歷內容。」

對於足總被指接納李本思的高薪要求，溫達倫指有關薪酬水平於2015年申請馬會資助時已落實，而足總亦從未對外透露有關資料。他也強調，李本思的任命經足總董事局通過，「當時足總透過傳閱通報的方式，獲得4位委員的正面回應，這是很正常的情況。而在主席行使緊急決定權後，任命於緊接的董事局會議上提出過，也沒有收到任何人的反對。」

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