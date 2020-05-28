【港超聯】足總董事拒下季增加外援名額　大埔元朗參賽意向存疑

香港足球總會今日（28日）召開董事局會議，會後主席貝鈞奇為早前出席立法會公開聆的表現解畫，並有信心獲政府再批資助。 另外，足總也反對下季港超聯增加外援名額，認為此舉將削弱本地球員的出場機會。

足總繼昨日舉行記者會後，今日再召開董事會，會議長達6小時。據悉足總董事討論接近20項議程，包括審計報告、新五年計劃、港超來季發展，以及為招聘新行政總裁的準備工作。

主席貝鈞奇於會後接受查詢，卻未有正面回應足總會否執行審計報告建議，僅稱已責成同事，準備下周五再出席立法會帳委會公開聆訊的文件。他強調足總一向「做足功課」，「立法會的問題跟準備時有出入，CEO（行政總裁溫達倫）亦因翻譯上的字眼問題，回答時有點猶豫。」貝鈞奇補充，溫達倫因此或缺席餘下聆訊，「正編排人手，但我一定會出席。」

足總今日召開董事會，據指是行政總裁溫達倫（右前）最後一次公開露面，惟他似乎不願出鏡，在合照時背向鏡頭。（袁志浩攝）

「爭取資助非靠單一指標」

董事會亦就新五年計劃進行討論，貝鈞奇稱足總正調整各項預算等資料，跟政府仍在磋商階段，但有信心能再獲資助。他說：「過去8年基礎打得好，無論草根、地區及女子足球都有進步，而非單看港超是否達標。」據了解，有關資助需待民政局足球專責小組落實，雙方將於6月中召開會議。

貝鈞奇指足總正跟政府商討新五年計劃，有信心可再獲資助。（袁志浩攝）

大埔元朗來季或不參賽 足總拒增外援名額

近日港超球會和富大埔傳出棄戰復賽的消息，貝鈞奇透露足總目前仍未收到有關申請，會積極跟進。至於下季港超球隊參賽意向，他指大埔與佳聯元朗正與贊助商討論細節，將容許兩間球會延後兩周答覆。

另有指，港超下季將增加外援名額，貝鈞奇表示席上董事大多拒絕有關建議，認為會阻礙本地年青球員的發展，「此舉會影響本地球員的機會，在未來加強青訓的前提下，我們希望維護小將的出路。」他又稱，外援應貴精不貴多，增加外援亦未能盡收增加球迷入場之效。

和富大埔（綠衫）近日傳出棄戰復賽的消息，貝鈞奇指目前未收到對方就此提出申請。（資料圖片）

回望疫情之下的香港足球（按圖放大）