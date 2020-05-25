足總一日被揭兩醜聞　招聘再出錯　聲明竟以「評委經驗豐富」反駁

審計署早前揭露香港足球總會多項管理問題，今日（25日 ）再有傳媒指出足總在招聘前足總菁英發展教練李本思（Samuel Bensley）時出錯；行政總裁溫達倫事實上已請辭，卻從未向外公布。

足總早前被審計署報告揭露2018年招聘前港足主帥加利韋特（Gary White）時違反程序，今日再有傳媒報導指，前足總菁英發展教練李本思在2019年初申請職位時懷疑申報虛假履歷。

從李本思於求職網站列出的履歷可見，他於2009年至2013年間，擔任諾域治足球會社區體育基金會主教練，期間曾擔任該基金會的女子隊及女子U15主教練。不過，報導指李本思的正職應是體育教師，並兼職業餘足球教練，惟他在向足總遞交的申請表上，報稱自己同期任教諾域治足球會，而足總評委卻對相關錯誤視若無睹。

李本思在求職網站上的履歷顯示，他於2009年至2013年間擔任諾域治足球會社區體育基金會主教練。（Linkedin截圖）

李本思於2016年9月加入足總任草根足球經理，去年4月升任菁英發展教練。（香港賽馬會網頁照片）

要求高薪獲接納 申請未經董事會討論

據報導稱，李本思申請的職位由香港賽馬會資助，他要求接近馬會撥款上限的雙倍薪金，竟獲足總接納。足總更將其月薪進一步提升，且在董事會中直接由總幹事宣布，透過運用時任主席梁孔德的緊急權力通過相關聘請條件。據了解，李本思已在今月中約滿離任，而足總現屆董事局至今仍未就事件調查及跟進。

足總被揭在上屆主席梁孔德任職期間出現多項程序及管理問題。（資料圖片／袁志浩攝）

足總聲明未正面回應 僅稱評委經驗豐富

足總今日下午發表新聞稿，反駁有關指控，會方稱「該職位招聘小組中的技術總監擁有數十年的豐富經驗，並曾於冰島足球協會及歐洲擔任國家青年代表隊的教練，為傑出的教練及教練培訓者。該技術總監及其他小組成員於面試時，均認為李本思為最佳人選」，惟未有就虛假履歷等指控正面回應。

足總續指，對李本思的個人資料在未經同意下被發放予傳媒表達關注，並指李本思已就其個人資料在未經同意下被取用提出正式投訴，而足總正就此事已展開調查。

現任足總行政總裁溫達倫，被指已在去年尾向足總請辭，惟獲挽留。（資料圖片/袁志浩攝）

行政總裁已請辭 足總從未公布

另外，有傳媒披露足總行政總裁溫達倫已在去年底請辭，但獲足總主席貝鈞奇挽留，以短期合約方式留任至6月底，助足總過渡至新五年計劃落實為止。可是，足總至今從未對外公布有關事宜，亦未有於董事會討論。

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