【Formula E】奧迪車手「請槍」出戰慈善電競賽　現實世界被炒魷

世界各地賽車賽事因受新冠肺炎疫情停擺，Formula E移師網上世界舉行虛擬分站，同時為聯合國兒童基金會（UNICEF）籌款。 奧迪車隊車手阿比切（Daniel Abt）卻在上周日的網上分站中「出貓」，邀請真正的電競車手代他出賽，結果被車隊「炒魷魚」。

雖然在現實世界不能鬥真車，但一眾年輕F1車手如諾里斯、陸克萊及佐治羅素等，十分熱衷在網上世界鬥車，玩得不亦樂乎。他們除了玩虛擬F1外，不時亦會試玩NASCAR，甚至貨車等關於車的遊戲。

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諾里斯非常熱衷在網上世界鬥車。（影片截圖）

車手請槍被罰 惹行家不滿

除了F1有官方虛擬GP外，Formula E亦與UNICEF合作舉辦「Stay at Home」賽事，不少現役車手亦參與其中。

不過並非所有車手喜愛網上賽車，奧迪車手阿比切在上周末的柏林站賽事中，奪得季軍的成績，但他全程遮蓋鏡頭作賽，亦沒有接受賽後訪問。經賽會調查後發現，阿比切竟然「請槍」，找來職業電競車手Lorenz Hoerzing代替他出賽，阿比切的成績當然被取消，並需要被罰捐贈1萬歐元予UNICEF。

在該站賽事取得亞軍的雲當（Stoffel Vandoorne）對阿比切的行徑相當不滿，直斥他當其他參賽車手是「白痴」，而且破壞了整場比賽。

阿比切曾經兩度贏得Formula E分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

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阿比切在「請槍」事件後，上載一段道歉片段。該名德國車手認為這只是一場遊戲，並不需要如此認真看待。可是他所屬車隊奧迪並不認同，隨即與他解約。

因為在網上世界「出貓」，使阿比切在現實世界失去工作，引起車壇不少反響。另外兩名Formula E車手達哥斯達（Antonio Felix da Costa）及卡拉度（James Calado）隨即關閉個人的串流直播平治，以免惹禍上身。

電競系列賽的「#NotTheGP」主事人韋尼（Jean-Eric Vergne）認為，車隊對阿比切的罰則略為嚴重，坦言「這只是遊戲」。

阿比切在「請槍」事件後，被奧迪車隊解僱。（資料圖片／Getty Images）

阿比切道歉片段：

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