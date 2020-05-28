【港足】U23及U19下月集訓三周　主帥麥柏倫：考察球員潛能

本港新冠肺炎疫情放緩，足總今日（28日）公布香港19歲以下足球代表隊（U19）與23歲以下足球代表隊（U23）將於6月1日起復操。 兩支梯隊會在賽馬會香港足球總會足球訓練中心展開為期20日的集訓，意味中心自3月底關閉後終於解封。

港足U23自去年3月出戰在蒙古舉行的U23亞洲足球錦標賽外圍賽後，相隔逾1年從未舉行任何操練。

球隊最新集訓名單以1999年或以後出生的球員為主，在部份成員已不合符年齡限制下，外流葡甲科瓦彼達迪的梁祐維、和富大埔門將錢兆琛、去年領取特區護照的畢頓等均首度入選。

執掌大港腳的麥柏倫將兼任U23主教練，他希望藉集訓更深入考察年輕球員，「所有獲選的球員都具備潛能，他們值得憑這次集訓機會去施展本領。年青球員是港足的未來，協助他們多方面發展是很重要的事。」

港隊U23去年3月參加亞錦賽外圍賽，惟自此從未舉行操練。（資料圖片／高詩琦攝）

梁祐維首入圍港足U23：證明自己

在今年初登陸葡甲的梁祐維首獲U23徵召，他對此感到十分慶幸，並希望把握機會證明自己能力，「在訓練中竭盡所能，不會辜負教練及外界的期望。」

由於政府限聚令將生效至6月4日，足總指首星期訓練將以閉門形式進行，球隊亦會分組練習，且每組不多於8人，並要求球員維持社交距離；同時維持各項防疫措施，包括測量體溫及健康申報等。梁祐維表示，對在疫情下復操沒有太大憂慮，「很懷念練波的日子，我相信足總的抗疫安排，會做好自己的防護工作，專心復操。」

梁祐維（上排右二）早前代表香港U18在U19亞洲錦標賽上陣。（AFC）

港足U23集訓名單： 守門員：黃梓豪 (佳聯元朗)、羅境曦 (香港飛馬)、蔡子濤 (冠忠南區)、謝家榮 (富力R&F)、錢兆琛 (和富大埔) 後衛：梁祐維 (科瓦彼達迪)、張俊軒、葉卓文 (愉園)、陳凱柏、劉穎笙 (冠忠南區)、黃本煒 (標準流浪) 、程詩竣、楊樂恒 中場：黃晉軒 (佳聯元朗)、潘沛軒、黃智康、袁世傑 (愉園)、張憙延(香港飛馬)、陳晉一 (傑志)、林衍廷、林樂勤 (富力R&F)、葛浚浠、潘敬知 前鋒：朱偉鈞 (愉園)、李藹軒 (香港飛馬)、畢頓 (傑志)、鄭子森、孫銘謙 (和富大埔)、周家樂 (理文)

現時擔任港足助教的張健峰去年才退役加入足總，早前曾帶領港足U18參加國際賽，他原定在賀歲盃出任港隊主教練一職。（資料圖片）

艾拿臣評U19紀律風波

另外，港隊U19將由足總技術總監艾拿臣及教練張健峰領軍，球隊早前參與泰國集訓後曾鬧出紀律風波，艾拿臣指球員面對公眾批評時能處理壓力，渡過了一段很艱辛的日子。他也讚揚「張峰」的領軍能力，「他年輕、熱血，並擁有滿腦子的想法，很期待跟他們繼去年U19亞錦賽外圍賽後再度合作。」

U19這次徵召盧兆崎及黎培基兩位港超球員，張峰認為其他小將的表現也值得期待，「傑志的趙聡悟原先是日籍球員，司職中前場的他去年已代表港足U16參加亞錦賽外圍賽，值得大家留意。另外，在海外讀書的劉家喬去年也在U19亞錦賽外圍賽兩度取得進帳，包括鬥朝鮮時的入球，他的表現很穩定。」他希望透過是次集訓改善球員弱點，並盡快磨合球隊。

U19亞錦賽，劉家喬為香港對朝鮮打開紀錄。（AFC）

港足U19集訓名單： 守門員：盧兆崎 (標準流浪)、伍瑋謙 (愉園)、戴廷匡 (理文)、顏翱天 (南華)、雲天樂 後衛：蘇荻安 (愉園)、林子山、楊紫彬 (和富大埔)、陳潤潼、湯翹哲、王晉、王逸 中場：黎培基、伍家揚、林樂賢、鄧筵霑 (愉園)、邵盷俊、何家智 (香港飛馬)、張廣然、唐曉峰 (傑志)、鄭進泓 (冠忠南區)、莫漢睿 (愉園) 、黃皓雋 (南華)、余在言 前鋒：馮梓軒 (車路士足球學校(香港))、陳傲軒、趙聡悟(傑志)、張哲恒、劉家喬

香港足球代表隊近年表現正逐漸提升，重溫他們的比賽圖輯：（按圖放大）