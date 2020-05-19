【港足】郭嘉諾揭應徵主帥輸在起跑線　「港隊應由港人執教」

香港足球教練郭嘉諾最近接受電視節目訪問，透露自己當年曾應徵港足主教練一職，惟面試前已輸在起跑線。不過他仍深信「港隊應由港人執教」，希望自己未來可證明，本土教練都有能力帶領港足。

本地熱血教練郭嘉諾今年2月上任港超球會佳聯元朗主帥，惟新冠肺炎疫情令比賽押後，最終元朗宣布退出餘下港超賽事，郭嘉諾因此提早與元朗解約。外界盛傳這名教練來季將轉投另一球會香港飛馬，惟一切仍未獲球會及當事人確認。

郭嘉諾今年2月再度上任成佳聯元朗主帥，惟球隊在疫情下退出今季餘下港超聯，他已跟元朗解約。（資料圖片／袁志浩攝）

源自父親的港足情意結 無悔轉任教練

郭嘉諾最近接受電視節目訪問，大談自己對港足的情意結。他指自己受港足一代名將、曾代表中華民國奪得1958年亞運會金牌的父親郭錦洪影響，毅然放棄工作，追尋自己及家族的足球夢。

「父親是我的偶像，他既是一位傑出的球員，更是出色的教練，對我影響頗深。香港在60、70年代經歷足球盛世，現在可否由我全情投入，再次帶領港足登上高峰？我對選擇教練這條出路沒有後悔，至今仍希望為本地球壇作育英才，為港爭光。」

【港足日與夜．郭嘉諾】重遊舊地 銘記初心 奉獻港足

郭錦洪在1958年為中華民國奪得的亞運足球金牌，成為郭家的家傳之寶，當時的獎牌沒有頸繩，只有一個木盒裝載。（資料圖片／高詩琦攝）

輸在起跑線 跟港足帥位擦身而過

2018及2019年省港盃，郭嘉諾以主教練身份帶領由本土年輕球員組成的香港足球代表隊出戰，兩度勇奪冠軍，令他甚受球迷愛戴。在前港足主教練加利韋特於2018年12月離任後，部份球迷更支持他「坐正」執教大港腳。

不過，最終郭嘉諾跟此帥位無緣，他直言心有不甘：「我曾經獲得港足主教練職位的面試機會，作為當中唯一一個本地教練，我自覺很榮幸。可是，在等候面試期間，我遇上一名面試評委，他對我說『嘉諾，下次吧。你不夠經驗，下次一定得！』」

郭嘉諾曾帶領港隊勇奪省港盃冠軍，並拿起大聲公向球迷發表激動人心的演說。（資料圖片／梁鵬威攝）

重溫郭嘉諾的熱血領軍圖輯：（按圖放大）

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「香港教練也可帶領港隊」

面試開始前已注定失敗，郭嘉諾坦言自己心情跌落谷底。他感激前港足主教練金判坤推薦自己加入足總擔任教練，讚揚對方「Die For Hong Kong」的金句令他深受啟發：「香港運動員要由外籍教練鞭策，這令我有點羞愧。」

郭嘉諾認為，香港亦需擁有同樣信念的教練及球員，因此決定離開足總，繼續以「港隊應由港人執教」的目標奮鬥。

「作為教練或球員，很多人認為我經驗不足，所以我離開足總，專注修讀亞洲足協專業教練牌照（Pro License），同時執教更高層次球隊，務求累積經驗。我的最終目標仍是為港隊效力，告訴足總董事及香港人，香港教練也有能力帶領港隊。」

曾經有許多天，郭嘉諾獨坐在香港大球場門外，想像自己有日會領香港隊在這裏比賽，夢想已然實現。（資料圖片／盧翊銘攝）

郭嘉諾所做的一切，都是為了以身作則，他期望兩個女兒未來亦可回饋香港。不過，他過往專注於追逐夢想，犧牲了跟家人相處的時間。

在新冠肺炎疫情下，這名熱血教練的生活回復平淡，終有更多時間跟家人共享天倫之樂，「一家人聚首，吃個晚飯已經非常滿足」。