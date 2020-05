George Floyd被殺｜NFL球星為抗爭失業多年　設基金支援被捕人士

美國美式足球員卡佩尼克(Colin Kaepernick),曾為抗議美國警方向黑人濫暴出作「跪國歌」之舉,至今未獲任何NFL(美式足球聯盟)球隊聘用。 深明受逼害之苦,卡佩尼克在反種族歧視示威在美國境內蔓延之時,出力籌款,聲援被捕示威者。

2016年NFL球隊三藩市49人的四分衛卡佩尼克,為抗議美國警方向黑人濫暴,在賽前奏國歌環節拒絕站立而單膝下跪,事件引起莫大爭議,包括美國總統特朗普在內的保守勢力批評他「不愛國」,但響應者亦眾多。

自那之後,縱使他曾登上Nike大型廣告板,身為仍在當打之年的星級球員卻一直不獲任何一支NFL球隊聘用。即使如此,他仍堅持為飽受歧視之苦的有色人種發聲,就如他在Nike廣告的口號一樣:「堅持信念,即使那意味你要犧牲一切」。

5月25日,非裔美國人George Floyd遭當地白人警察紹文(Derek Chauvin)以膝頭壓頸,最終死亡。事件再次引發美國警察針對有色人種執法手段及種族歧視的爭議,憤怒的群眾上街示威,再演變成大規模衝突,包括紹文在內的4個涉案警員翌日遭解僱。29日紹文被捕及被控以三級謀殺等罪名,但未能平息群眾怒火,衝突仍然持續,事件中不少示威者被捕。

在紹文被控三級謀殺同日,卡佩尼克亦在twitter宣布透過其慈善組織「Know Your Rights Camp」開設籌款專頁,籌得款項將用於法律上支援被捕示威者,同時會與頂尖律師合作協助被捕人士。

卡佩尼克在帖文中道:「為解放而戰,就必需反抗。我們要保護一眾自由鬥士。」(In fighting for liberation there's always retaliation. We must protect our Freedom Fighters.)

他日前發文稱,「當文明態度換來死亡,反抗是唯一合理反應。」(When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.)並指出,「我們有權利去反抗」。卡佩尼克常透過「Know Your Rights Camp」的活動,教導美國有色人種學懂自己有何權利。

