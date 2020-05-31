George Floyd被殺｜NFL球星為抗爭失業多年　設基金支援被捕人士

美國美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick），曾為抗議美國警方向黑人濫暴出作「跪國歌」之舉，至今未獲任何NFL（美式足球聯盟）球隊聘用。 深明受逼害之苦，卡佩尼克在反種族歧視示威在美國境內蔓延之時，出力籌款，聲援被捕示威者。

2016年NFL球隊三藩市49人的四分衛卡佩尼克，為抗議美國警方向黑人濫暴，在賽前奏國歌環節拒絕站立而單膝下跪，事件引起莫大爭議，包括美國總統特朗普在內的保守勢力批評他「不愛國」，但響應者亦眾多。

自那之後，縱使他曾登上Nike大型廣告板，身為仍在當打之年的星級球員卻一直不獲任何一支NFL球隊聘用。即使如此，他仍堅持為飽受歧視之苦的有色人種發聲，就如他在Nike廣告的口號一樣：「堅持信念，即使那意味你要犧牲一切」。

2018年，Nike一個以卡佩尼克為題的廣告，在全球引起極大迴響。（Getty Images）

5月25日，非裔美國人George Floyd遭當地白人警察紹文（Derek Chauvin）以膝頭壓頸，最終死亡。事件再次引發美國警察針對有色人種執法手段及種族歧視的爭議，憤怒的群眾上街示威，再演變成大規模衝突，包括紹文在內的4個涉案警員翌日遭解僱。29日紹文被捕及被控以三級謀殺等罪名，但未能平息群眾怒火，衝突仍然持續，事件中不少示威者被捕。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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在紹文被控三級謀殺同日，卡佩尼克亦在twitter宣布透過其慈善組織「Know Your Rights Camp」開設籌款專頁，籌得款項將用於法律上支援被捕示威者，同時會與頂尖律師合作協助被捕人士。

卡佩尼克在帖文中道：「為解放而戰，就必需反抗。我們要保護一眾自由鬥士。」（In fighting for liberation there's always retaliation. We must protect our Freedom Fighters.）

他日前發文稱，「當文明態度換來死亡，反抗是唯一合理反應。」（When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.）並指出，「我們有權利去反抗」。卡佩尼克常透過「Know Your Rights Camp」的活動，教導美國有色人種學懂自己有何權利。

卡佩尼克至今未獲NFL球隊聘用，但仍身體力行宣揚反種族歧視訊息。（Getty Images）

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：