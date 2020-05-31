George Floyd被殺｜NFL球星為抗爭失業多年　設基金支援被捕人士

美國美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick），曾為抗議美國警方向黑人濫暴出作「跪國歌」之舉，至今未獲任何NFL（美式足球聯盟）球隊聘用。
深明受逼害之苦，卡佩尼克在反種族歧視示威在美國境內蔓延之時，出力籌款，聲援被捕示威者。
2016年NFL球隊三藩市49人的四分衛卡佩尼克，為抗議美國警方向黑人濫暴，在賽前奏國歌環節拒絕站立而單膝下跪，事件引起莫大爭議，包括美國總統特朗普在內的保守勢力批評他「不愛國」，但響應者亦眾多。
自那之後，縱使他曾登上Nike大型廣告板，身為仍在當打之年的星級球員卻一直不獲任何一支NFL球隊聘用。即使如此，他仍堅持為飽受歧視之苦的有色人種發聲，就如他在Nike廣告的口號一樣：「堅持信念，即使那意味你要犧牲一切」。
2018年，Nike一個以卡佩尼克為題的廣告，在全球引起極大迴響。（Getty Images）
5月25日，非裔美國人George Floyd遭當地白人警察紹文（Derek Chauvin）以膝頭壓頸，最終死亡。事件再次引發美國警察針對有色人種執法手段及種族歧視的爭議，憤怒的群眾上街示威，再演變成大規模衝突，包括紹文在內的4個涉案警員翌日遭解僱。29日紹文被捕及被控以三級謀殺等罪名，但未能平息群眾怒火，衝突仍然持續，事件中不少示威者被捕。
George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：
在紹文被控三級謀殺同日，卡佩尼克亦在twitter宣布透過其慈善組織「Know Your Rights Camp」開設籌款專頁，籌得款項將用於法律上支援被捕示威者，同時會與頂尖律師合作協助被捕人士。
卡佩尼克在帖文中道：「為解放而戰，就必需反抗。我們要保護一眾自由鬥士。」（In fighting for liberation there's always retaliation. We must protect our Freedom Fighters.）
在 Instagram 查看這則貼文
In fighting for liberation there‘s always retaliation. We must protect our Freedom Fighters. We started a legal defense initiative to give legal representation to Freedom Fighters in Minneapolis paid for by @yourrightscamp • For representation or to donate click on link in bio • #wegotus
他日前發文稱，「當文明態度換來死亡，反抗是唯一合理反應。」（When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.）並指出，「我們有權利去反抗」。卡佩尼克常透過「Know Your Rights Camp」的活動，教導美國有色人種學懂自己有何權利。
卡佩尼克至今未獲NFL球隊聘用，但仍身體力行宣揚反種族歧視訊息。（Getty Images）
NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：