【美國示威】Nike短片聲援　球星臂章發聲　NFL球員批示威終道歉

美國一名非裔男子弗洛伊德(George Floyd),在明尼蘇達州(Minnesota)明尼阿波利斯市(Minneapolis)遭警壓頸後死亡,引發當地民眾連日上街抗議,示威已擴至逾30個城市,更有2人中槍身亡,事件更有越演越烈之勢,加州洛杉磯昨日(30日)實施宵禁。 事件再次觸發種族歧視爭議,知名體育品牌及遠在德國作賽的美國球星,紛紛發聲。

國際知名體育品牌Nike昨日發布一條1分鐘短片,全片均是素黑底色、配上白色文字,第一句便是品牌宣傳口號「Just Do It」的相反--「For once, Don't Do It(就這一次,不要這樣做)」,之後是一連串呼籲人們挺身對抗種族歧視的訊息:

Nike此舉甚至獲競爭對手支持,adidas的官方帳號亦轉發了影片,並加上留言:「Together is how we move forward. Together is how we make change.(並肩,我們才前進;並肩,我們才能作改變)」。

今次已不是Nike首次就種族歧視議題發聲,美式足球員卡佩尼克(Colin Kaepernick)多次在NFL賽事前的的升旗儀式,以單膝跪姿態面向美國國旗,宣示對於美國國內種族歧視的不滿,因而引起極大爭議,甚至自2017年開始,就再沒有NFL球隊與他簽約。Nike在2018年起用卡佩尼克的肖像作廣告,在他的大頭照上寫上:「堅持信念,即使那意味你要犧牲一切」,引起極大迴響。

卡佩尼克曾在NFL賽前升國旗的儀式下跪抗議。(Getty Images)

Nike在2018年起用卡佩尼克作廣告代言。(Nike)

除了Nike,亦有其他美國籍運動員就此發聲,昨晚(30日)舉行、史浩克04對雲達不來梅的德甲賽事中,美國中場韋斯頓麥堅尼戴上寫有「Justice for George(為弗洛伊德爭取公義)」的臂章作賽,遙距為這起事件表態。

NFL球星Kaleb McGary亦就示威表態,他在twitter上批評示威者:「人們對悲傷和死亡的回應,是焚毀警署和無辜人士的商舖……做這些事的人,根本不比他們痛恨的警察好」,然而這評語引來大量批評,McGary終刪文並道歉了事。

韋斯頓麥堅尼(右一)戴上臂章作賽。(Getty Images)