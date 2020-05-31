【美國示威】Nike短片聲援　球星臂章發聲　NFL球員批示威終道歉

美國一名非裔男子弗洛伊德（George Floyd），在明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警壓頸後死亡，引發當地民眾連日上街抗議，示威已擴至逾30個城市，更有2人中槍身亡，事件更有越演越烈之勢，加州洛杉磯昨日（30日）實施宵禁。 事件再次觸發種族歧視爭議，知名體育品牌及遠在德國作賽的美國球星，紛紛發聲。

國際知名體育品牌Nike昨日發布一條1分鐘短片，全片均是素黑底色、配上白色文字，第一句便是品牌宣傳口號「Just Do It」的相反－－「For once, Don't Do It（就這一次，不要這樣做）」，之後是一連串呼籲人們挺身對抗種族歧視的訊息：

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Nike此舉甚至獲競爭對手支持，adidas的官方帳號亦轉發了影片，並加上留言：「Together is how we move forward. Together is how we make change.（並肩，我們才前進；並肩，我們才能作改變）」。

今次已不是Nike首次就種族歧視議題發聲，美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）多次在NFL賽事前的的升旗儀式，以單膝跪姿態面向美國國旗，宣示對於美國國內種族歧視的不滿，因而引起極大爭議，甚至自2017年開始，就再沒有NFL球隊與他簽約。Nike在2018年起用卡佩尼克的肖像作廣告，在他的大頭照上寫上：「堅持信念，即使那意味你要犧牲一切」，引起極大迴響。

卡佩尼克曾在NFL賽前升國旗的儀式下跪抗議。（Getty Images）

Nike在2018年起用卡佩尼克作廣告代言。（Nike）

除了Nike，亦有其他美國籍運動員就此發聲，昨晚（30日）舉行、史浩克04對雲達不來梅的德甲賽事中，美國中場韋斯頓麥堅尼戴上寫有「Justice for George（為弗洛伊德爭取公義）」的臂章作賽，遙距為這起事件表態。

NFL球星Kaleb McGary亦就示威表態，他在twitter上批評示威者：「人們對悲傷和死亡的回應，是焚毀警署和無辜人士的商舖……做這些事的人，根本不比他們痛恨的警察好」，然而這評語引來大量批評，McGary終刪文並道歉了事。

韋斯頓麥堅尼（右一）戴上臂章作賽。（Getty Images）