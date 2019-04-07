【我的名字・陸俊彥】除離經叛道污名衝奧　是滑板也是板仔寫照

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇一樣，惟他們看不見非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港滑板代表陸俊彥。 攝影：張浩維

一塊木板，4個滾輪。

一個出身街頭、自由不羈的職業滑板選手，一個講求紀律的精英運動員機制。

兩者的矛盾位，可以是十萬九千幾個。

陸俊彥，游走在黑與白之間，惟當他凌空一躍，即跳離身分的拘束，「我反而慶幸滑板不是傳統運動」。

這是一個關於滑板、「口水佬」和改變的故事。

陸俊彥，滑板運動員，他在精英制度裏，像是不速之客。（張浩維攝）

「俊仔」在香港滑板界無人不曉，是「OG」（Orginal Gangster；始祖）級別人物；年少時，他在街頭是途人眼中的「飛仔」，現在是香港滾軸運動總會唯一的精英滑板代表。採訪那天甫踏入將軍澳滑板場，俊仔旋即吸引其他板仔目光，走到哪都有人過來打招呼，他沒有姚錦成那款欖球體格，也沒有桌球紳士傅家俊的公子氣質——拿着滑板，他別樹一幟，又悠然自得，當他離開滑板場，以精英運動員身分走進體院，板仔Tee、長闊褲、帆步球鞋，他是個不速之客。

「名呢啲好死嘅。」2014年亞沙運兩金得主俊仔笑道。「入到體院，沒人認識我，很正常，大家看到我都會奇怪，為何有個戴鴨嘴帽、像我這樣的人在體院。」俊仔的渾厚沙啞嗓音很「杜汶澤」，盤坐在滑板場邊不消一會便「Chill」起來。

俊仔不時提點場內的年輕板手，「但有時我多口提幾句，一些人會怕了我」，他笑道。（張浩維攝）

記者是「沙田友」，依稀記得當年大會堂外時而歡呼起哄的熱鬧晚上，即使不會踩板，途人也停駐足觀看，可惜光景已不復再。在沙田長大的俊仔，13歲開始踩板，一踩便18年，與香港板仔歷盡高低。沙田大會堂、維園、灣仔政府大樓、灣仔新鴻基、觀塘等，從前都是英雄集中地，每晚大家都聚集起來，拿出看家本領。「以前經常在大會堂對出踩板，但現在的滑板風氣都偏向去滑板場。因為土地管理問題，踩街已是很難的事，不像以前了。」

滑板文化來自街頭，始於反抗的態度與追求自由的心，騰空躍起意味突破牆和地的限制，就如俊仔所說，「滑板沒有標準答案」，最重要是展露自我，創出五花八的「Trick」；但在香港，踩板被限制於滑板場的流線內。「講明是街頭文化，滑板當然是要在街上踩才有魅力！」他訴說到香港滑板制肘處處，噪門更響亮：「現在在公園和工廈的滑板場踩板，不會有人圍觀，玩得幾勁都沒人知，遑論要人注意滑板運動。」事實上，沒人注意到的亞洲第一名銜，也是屬於街頭的。俊仔於2010及2013年的亞洲極限錦標賽奪金、2014年第4屆亞洲沙灘運動會更與隊友鄧俊彥（Johnny）為香港贏得兩金一銅，去年又代表香港出戰雅加達亞運會。

可是，他在精英運動制度裏是不速之客，但走在街頭，又沒有他的空間。

在香港街頭踩板如過街老鼠。 陸俊彥

陸俊彥，自13歲便開始踩滑板，從容不迫的功架是「板下十年功」。（張浩維攝）

「朋友對我說，第一次在體院看到我時心想這個頭戴鴨嘴帽的人是誰？」俊仔以略帶沙啞的聲音笑謂。（張浩維攝）

外國人踩板叫隨性，香港人卻被視為「讀書不成」。我最記得他這句：「我不食煙的，難道你個仔食煙又是我帶壞他了？」踏着滑板跳上樓梯、跨越欄杆、凌空躍起，這些驚險刺激的動作，是以血汗和損傷換來，並非朝夕練成。可是，同樣身披港隊戰服，板仔卻未完全感受到「香港隊」的光環，猶幸俊仔從未因滑板不被視為運動項目而氣餒。

滑板對他而言，並不只是滑板：「入面還有做人的道理，接觸到不同界別的人，音樂、藝術、潮流，我學到很多。你問我實質得到些什麼，我又講不出來，但滑板在我人生中，改變我很多。」

「以前很窮，在街踩得好獲前輩送滑板是很開心的事。」俊仔回憶道。（張浩維攝）

俊仔去年代表香港出戰巨港亞運會。（Instagram）

打工仔如我，經常被朋友羨慕能把興趣當工作，我卻羨慕運動員能做運動當工作，眼前這名疾風的板仔在街頭躍身一跳成為港隊一分子，他坦言職業身分像被一個「鎖」鎖着：「簡單來說，我想我踩板的時候會吸引到你都去踩板。如果我是一個普通板仔，我是不需要理會任何人的，只是做自己想做的事，鍾意講粗口又得，令這件事『唔靚』、壞下去都得。」職業的改變讓他多了一份責任去守護滑板運動，不僅是維護滑板的形象，同時自知要在擅長的領域接受評價，「做了職業板仔後，你會想有進步，技術有提升，因為你可能是這個產業中最頂級的一個人，很多人都會看你有沒有進步、踩不踩到水平。」

鍾愛踩板的自由，卻從此少了一點隨心。

滑板作為非主流項目且未夠精英「級數」，俊仔雖享有健身設備等體院基本支援，但沒有專屬訓練場地，體院資助在外人眼中「有等同冇」。惟這樣的一小步，卻是板仔的一大步：「以前沒有人會照顧我們，至少現在我開了個頭，有少少支持，有機會再爭取多點。我做了開荒牛，那在我之後的板仔便是先鋒了。」

對於與運動員形象格格不入，他笑道：「我們的那個feel是興趣來的嘛，他們是一份職業。訓練後我們還是會繼續踩板，沒有時間限制我們。」（張浩維攝）

我問俊仔如何定義「滑板運動員」，答案出人意表：「就是……有錢收。我們踩板的，如果可以得到一些贊助商支人工，我們就會叫自己做職業滑板，所以有人工出就是職業滑板仔。」簡單直接，就是他。商業贊助不僅讓他有機會游走世界各地參加比賽和交流，更讓他比一般運動員「幸福」，不用「跑」獎牌以留在精英項目獲取資助，「因此我很慶幸滑板不是傳統項目，變相我失去體院支持時，我還是個職業滑板手」，他續道：「我又沒有定義自己在滑板界做什麼人，但我希望是可以推動滑板的其中一個人，其實我只是一個『口水佬』。」

然後「口水佬」跟我分享了在亞運目睹的一個小故事： 去年在巨港進行的亞運滑板比賽，菲律賓19歲女選手Margielyn Didal贏得女子街道賽冠軍，為菲律賓取得該屆第4金，突破菲國在亞運會最佳成績。她的努力不但獲得菲政府頒發600萬披索獎金（約70多萬港元），讓出身寒微的她能為家人換一間像樣的房子，政府還承諾給她父母護照讓其能出外看女兒比賽。她還為宿霧的滑板手贏得一個滑板公園，在此前滑板在菲國是一項不被理解的運動，在街上踩滑板會被警察驅趕。 如果亞運跳馬金牌石偉雄的冠冕「救」了體操留在精英項目，那麼他所說的這位亞運滑板金牌，則是因為滑板而改變了人生。

所以我常說因滑板而改變了生活，Change my life，但滑板直情是Save her life。 陸俊彥

19歲的Margielyn Didal贏的不只是金牌，還為家人改善了生活環境。（GettyImages）

俊仔獲滑板服裝品牌贊助，游走世界各地拍片交流：「我知道踩板不會令我發達，但可以出外見識讓我眼界開闊了很多，也令我的想法改變了很多。」（Instagram）

翻看訪問，俊仔在2012年說過，期望滑板將來會列入亞運及奧運項目，香港可以派隊參賽。第一個願望成真了，下一個，是曾經遙不可及的奧運舞台。2020東京奧運，日本、韓國、台灣都是滑板勁旅，俊仔直言香港的進度比其他亞洲國家落後，「我們新一代的板仔不夠別人好，可能是對滑板的態度有落差，我們以前是『我要玩得好，要將它成為一種極致』，盡力拉近與別人水平，但現在很多人是偏向開心就得。」但他都能理解板仔心態：「的而且確沒有錯，滑板是不需要比較的，有時也擔心變成比賽型選手，會忘掉滑板的本質。」

有次在上海比賽得了第二，他在Instagram道：「雖然比賽沒發揮好，只有第二，但大家有認真看我踩板，知道自己還可以進步，我覺得我已經是贏了。」（張浩維攝）

世界滑板聯合會仍在擬定2020賽季賽程及2019年資格賽的日程，俊仔表示仍需等待總會安排。雖然未肯定能否登上奧運舞台，他仍期望奧運能為香港滑板帶來改變，讓更多人正視滑板運動。奧運的目標，他說順其自然就好，可以在世界舞台展現最好的自己，已經足夠。

板仔的態度予人感覺是隨心，我們有時卻忘了隨心背後，是竭盡所能後的不強求，而非兩手一攤的不作為。「由頭到尾踩滑板都是為了開心，不然怎會練這些Trick？又難又辛苦。」「口水佬」道。

那天還學到了「冷知識」：「我們板仔有時企得累，便會這樣子做。」（張浩維攝）