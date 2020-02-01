【東京奧運2020】最年輕職業滑板選手　11歲囡Sky Brown飛向奧運

11歲，正在讀小學五、六年級的年紀，當香港同齡孩子仍為升讀名校補充練習無間做，Sky Brown已當上職業滑板運動員3年。 即使學校沒有通識科，小妮子已思想獨立，「我希望向每個女孩傳達，年幼的你一樣可以做到。就算你還小，想做就去做吧！」 她以參加2020東京奧運為目標，如果一切順利，屆時12歲的她會成為英國史上最年輕夏季奧運代表。

甩不掉的玩具

Sky的職業運動員生涯，早於大多數人。滑板易學難精，而且隨難度提升，受傷機會也大增。什麼人會讓這麼少的孩子，每天向高難度挑戰？

Sky的爸爸Stuart Brown接受外媒訪問時坦言，「你有一個小女孩，身為父親當然是希望把她保護在棉絮之中吧。」可是有一樣玩具，Sky一直放不下，即使時常受到較年長男孩和成年男子言語攻擊，她也不肯退縮，「她生氣了，然後成為了她的使命。」

英日混血兒Sky Brown，小小年紀己是職業滑板選手。（Instagram@Sky Brown）

2020東京奧運另一新設項目滑浪，Sky也相當擅長。（Instagram@Sky Brown）

Sky：「我喜歡飛」

說實在，Sky不止擅長玩滑板，滑浪也相當拿手，帶她玩這些「男孩子」極限運動的，當然是Stuart本人。他常常帶Sky去衝浪，久而久之女兒便愛上了，就算他之後想阻止，也已經太遲。

Sky本人的說法是：「我父親喜愛滑板和滑浪，時常向我們展示如何樂在其中。我住在海灘旁，喜歡到海裏玩。有趣的是，我們的家距離滑板公園有點遠，真正玩滑板的次數也許較大家想像中少。」

她說，「我喜愛速度，以及一種……在水或混凝土上飛行的感覺，當我學到新招式的時候會很興奮。」

Sky表示很喜歡在混凝土上飛行的感覺。（Instagram@Sky Brown）

最年輕的冠軍

Sky在日本宮城縣出生，媽媽Mieko是日本人，爸爸Stuart是英國人。4歲開始接觸滑板，7歲已取得第一張職業合約，2016年8月，年僅8歲的Sky首次出戰職業賽事Vans 美國公開職業系列賽，跟身高幾乎是她一倍的成年選手角逐。即使年紀全場最小，她不但毫不怯場，而且動作完熟，難度不遜對手。其後在英國、愛沙尼亞、瑞典和新加坡均曾贏得冠軍。

如果看過她的比賽或練習片段，即可知道她年紀雖小，但已是世界頂級女子選手。少年選手因為身體較輕和力量不足，飛躍動作往往出現騰空高度不理想的毛病，動作方面也不時會有很多小瑕疵，Sky的演出完全沒有這些問題，更是全球第一位做出凌空轉體720度的女選手。

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日本與英國之間

Sky既可愛又厲害，Instagram已有近40萬追隨者。如此人才，尤其2020東京奧運，適逢滑板首度成為奧運項目，Sky自然奇貨可居。

她擁有日本和英國雙重國籍，最初似乎有意為她出生和成長的日本出戰，後來卻改變主意，今年3月決定加入英國代表隊，她接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，「英國滑板協會告訴我：『沒有壓力，即管出去享受吧』，所以我選擇了英國。」

日本滾軸運動協會滑板委員會主席Takehisa Miyazawa告訴法新社，「我們當然渴望Sky代表日本，但這是她的選擇，我們祝她好運。」英國滑板代表隊主席Lucy Adams向《衛報》說，「Sky熱愛滑板，她已是英國最優秀女選手，表現非常穩定，能夠做出一些高難度動作並且保持平衡。」

+ 10 + 9 + 8

2019年2月Sky在愛沙尼亞贏得歐洲最重要的滑板大賽Simple Sessions巡迴賽，2018年她在著名的Vans Park 系列賽打入前十位，2017年在另一大賽Asian Continental Finals得到亞軍。Lucy Adams直言，「她擊敗一些頂級女子選手，我會說她贏得相當輕鬆。」她相信Sky能順利取得出戰東京奧運資格，「她熱愛滑板，我肯定她的旅程將可啟發新一代參與這項運動。」

假如Sky在出席2020東京奧運，屆時12歲零15日的她，將會打破泳手Margery Hinton在1928阿姆斯特丹奧運時創下以13歲零43日出戰200米蛙泳的紀錄，成為英國夏季奧運史上最年輕的代表。如果連同冬季奧運在內，她會是史上第二年輕，第一位由1932年出席普萊西德湖冬季奧運的花式溜冰選手Cecilia Colledge保持，她當時以11歲73日之齡參賽，取得第八名。

對於東奧，Sky流露渴望之情：「我希望能夠在很年輕的時候到東京，向每一個女孩示範你可以做任何事情。年齡並不重要，就算你年紀仍很小，一樣可以做到。」奧運滑板資格賽將在今年5月份舉行，屆時就會知道，Sky Brown能否如願飛向奧運。

Sky與年幼3年的弟弟Ocean，同樣熱愛滑板運動。（Instagram@Sky Brown）

要勇敢、堅強、樂在其中，而且必須是因為你熱愛它才去做。 Sky Brown／英國滑板代表隊成員

【奧運新星系列．逢周六刊出】