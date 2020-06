George Floyd被殺｜西布朗反歧視遭球迷質疑　一句回應大獲好評

美斯、阿古路、華拉尼、費蘭甸奴、奇雲迪布尼等球星昨日響應「Blackout Tuesday」的網上活動,在社交網站放上黑色的圖片,抗議警察暴力及種族歧視。英冠的西布朗亦有響應,但有位球迷不滿,留言要求球會取消他的季票;西布朗的回應獲得網民普遍讚好。

美國非裔男子George Floyd上周被捕時,遭白人警員以膝壓頸近10分鐘,最後他失去意識死亡,引發美國示威,全球各地聲援,對抗種族歧視。

美斯響應「Blackout Tuesday」的活動。(Instagram截圖)

網上昨日發起「Blackout Tuesday」的活動,在社交網站放上黑色圖片,抗議種族歧視,美斯、阿古路、華拉尼、費蘭甸奴、奇雲迪布尼、韋素、科蘭、高爾、舒夫真高、安察洛堤、連尼加、大衛施華、保羅戴巴拿等眾多球星響應,但最受關注的竟是英冠的西布朗。

西布朗昨日在社交網站上載一張黑底白字的圖片,上面寫「Together we are stronger(團結變得更強)」,並附上「#BlackOutTuesday」的標籤。不過,有位叫80s The Eighth的西布朗球迷就不滿球會此舉,留言請西布朗取消他的季票。

有位叫80s The Eighth的西布朗球迷就不滿球會此舉,留言請西布朗取消他的季票。(Twitter截圖)

西布朗馬上作出回應,沒有道歉或請他諒解,而是留言「You won’t be missed(不會掛念你)」。西布朗的回應引來網民普遍好評,獲得超過10萬讚好,有網民留言叫西布朗快點取消80s The Eighth的季票,亦有人提醒西布朗千萬別要退款。

有人留言指,體育不應牽涉政治,但之後多個網民放上Cyrille Regis、Brendon Batson及Laurie Cunningham的銅像照片,其中一名網民表示:「實在令人驚訝,一個自稱支持球會30年的人,竟然忘記了曾經發生什麼事!」

亦有人留言:「見到部分的留言,不滿球會的做法,感到難以置信,這間球會在歷史上不斷對抗種族主義。種族主義不是政治,這是有人被歧視針對。大家是否忘記了這間球會如何打破歧視?大家是否忘記了這3個人?」

Cyrille Regis、Brendon Batson及Laurie Cunningham是70年代的西布朗名宿,被稱為「The Three Degrees」,他們都是黑人足球員,一直對抗偏見及歧視。為了紀念他們的貢獻及成就,在西布羅米奇市中心還有他們3人慶祝的銅像。

