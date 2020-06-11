【西乙】彷如隔世的45分鐘　久等179日成疫情後首戰

因為球迷的侮辱性口號，一場西乙賽事決定在半場中止，豈料一停就是近半年。華歷簡奴主場對阿爾巴塞特的賽事，相隔179日後上演餘下45分鐘賽事，亦是西班牙新冠肺炎後首場重開的正式賽事，結果主隊以一球擊敗對手。

原定在去年12月15日上演的華歷簡奴對阿爾巴塞特，兩軍在上半場互無紀錄，華歷簡奴的主場球迷在半場休息時侮辱阿爾巴塞特的烏克蘭籍前鋒蘇素亞（Roman Zozulya），高呼他是納粹擁護者，及後球證決定中止賽事，亦是西班牙足球史上首次在半場腰斬。

曾被攻擊是納粹擁護者的蘇素亞，在餘下的45分鐘繼續上陣。（Getty Images）

由腰斬前的座無虛席，到下半場的空無一人，眾職員在後備席戴上口罩，即使慶祝亦只能以互碰手肘取代，上﹑下半場的45分鐘彷如兩個不同的世界。

在安排新賽期之際便遇上新冠肺炎疫情，使餘下的45分鐘在近半年後才可上演，而相隔179日才恢復賽事，打破在1963年蘇格蘭盃的紀錄，成為史上延遲最長時間的賽事。

受新冠肺炎影響，下半場的45分鐘只能在閉門下作賽。（路透社）

西甲將在香港時間今晚深夜以西維爾打吡「打頭陣」，這場未了的45分鐘卻成為疫情後的首場西班牙正式賽事。阿爾巴塞特在上半場末段一人被逐，今仗只能繼續以10人應戰，而當時被侮辱的蘇素亞依然在陣中。主隊由路爾斯艾雲古拿（Luis Advíncula）在61分鐘一箭定江山，一球擊敗阿爾巴塞特全取3分。

華歷簡奴由路爾斯艾雲古拿一箭定江山，相隔近半年為球隊帶來3分。（路透社）

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