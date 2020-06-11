【FIFA 20】經典11人改名Soccer Aid　Career Mode可自設經典球員

Soccer Aid本身是聯合國兒童基金會（Unicef）每年一度的慈善賽，可惜今年受新冠肺炎大流行影響無法如期舉行。《FIFA 20》有見及此，決定將Classic XI帶回遊戲中，改名Soccer Aid以示支持，玩家更可將經典球員加到自己的愛隊中，於Career Mode使用。

今集FIFA要用經典球員就要玩FIFA Ultimate Team模式，有玩家表示十分懷念在一般對戰模式用經典11人。FIFA近日更新了球員資料，於Kick Off mode的Rest of World中可找到Soccer Aid World XI，不少足球史上的名將都於這一支球隊內，讓玩家過足癮。

經典11人怎可能沒有施丹？（Getty Images）

Soccer Aid當然粒粒皆星，正選11人排出3-5-2陣式，由舒米高把關，並以意大利3名傳奇守將簡拿華路、馬甸尼及巴里斯組成防線，「荷蘭三劍俠」之一的古烈治出任防中，施丹及馬圖斯於中路「派牌」，巴西球王朗尼甸奴及葡萄牙一代翼鋒費高於兩側出擊，阿根廷球王馬勒當拿及巴西神將比利攻堅。

宇宙級正選11人：

+ 7 + 6 + 5

不能放在後備席的後備

這支經典11人的後備席亦是星光熠熠，每一名經典球員都是獨當一面，迪比亞路、馬基利尼、迪西里等都是響當當的球星，放在後備席會令人大感浪費。不過由網上的名單中看來，這支經典球隊美中不足的是沒有部分經典名將，如「大哨」朗拿度、法國射手亨利等。

【FIFA 20經典XI】後備前鋒：

+ 6 + 5 + 4

如果不想讓這些球員於後備席等候上陣機會，又想於Career Mode用到這些球星，玩家Update了之後可於編輯器自己修改陣容名單，將自己喜愛的經典球員加到自己使用的球隊當中。

【FIFA 20經典XI】後備中場：

+ 4 + 3 + 2

不過，由於每隊最低人數要有17人，故玩家只可搬走最多15個經典球員，又或者自行加人到Soccer Aid填補人數，藉以再「輸出」更多經典球星。

【FIFA 20經典XI】後備防守球員：

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：