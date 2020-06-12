【夏天行山】越野跑手曾小強分享險中暑經歷　勸山友要識得停

越野跑手曾小強有豐富夏天行山、跑山的經驗，深明酷熱對行山人士體能的影響，他勸大家避免行青山及雞公嶺等地，因為全程無遮無掩，烈日曝曬，很易出事。 他亦分享一次參加比賽的經歷，因為心雄好勝，差點中暑，幸好他懂得停下來，否則死路一條。他呼籲行山人士要聆聽身體的反應，要懂得「收」。

之前連日下雨，山友不得不收腳，到這兩日天色放晴，大家紛紛出動，怎料氣溫高企，曝曬酷熱，導致不少行山意外出現。曾小強時常在夏天操山，「以前我參加很多比賽，歐洲出名的比賽都在7月到9月舉行，所以我要在夏天準備比賽，常常在很熱的環境下跑很長的路。」

曾小強以前為備戰歐洲的比賽，常常在夏天上山操練。（資料圖片）

他續說：「天氣熱對人的影響很大，體能會跌得很快，加上暴曬，更難以應付。夏天行山不是問題，但你要懂得選擇路線，首要有樹蔭，避免行全程曝曬的路線，例如不要行青山、雞公嶺。（雞公嶺）真的是無遮無擋，其實你都曬不了多久，很快就捱不下去。」

雖然曾小強是名滿山界的鐵漢，但都曾經差點中暑，他說：「在2006、2007年，在愉景灣有個比賽，我初初出來玩越野跑，個人很好勝。那是繞圈賽，跑得最多圈，趕得切跑回終點就贏。我一路帶頭，拋離第二位一段距離，我知道正正常常回去就會贏。」

曾小強透露，他以前參加比賽，因為好勝心雄，差點置自己於中暑的險境，幸好他及時停下來。（資料圖片）

「但自己心雄，想做多一個圈，那時是6月7月，天氣很熱，再上老虎頭。我感覺自己有點亂，控制不到自己，落山的時候開始很頭暈。落到愉景灣，我不斷找水喉，幸好找到，不斷淋水降溫。最後，我來不及回終點輸了，但同一場比賽，我在終點見到有外國人中暑，叫了救護車來。」

曾小強當年輸了一場比賽，但上了寶貴一課，「幸好我識得『收』，如果我不懂得停，繼續去的話，肯定死路一條。」他以自己的經歷勸勉行山人士，「你要聆聽身體的反應，不能高估自己，最緊要懂得收。」若果行山時身體不適，一定要通知隊友，馬上休息，補充水分，之後盡快下山。

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曾小強提醒，夏天行山出汗量大，要補充飲水。（資料圖片）

在夏天，熱衰竭及中暑是常見的行山意外，曾小強提醒：「如果你發現身體出很多汗，還有蒼白的感覺，很累，沒有力，這個就是熱衰竭。如果你沒有補充足夠水分，就可能變中暑，體溫會升，沒有汗，身體功能失調，會失去理智。我見過有人中暑後大叫，完全不知自己在什麼地方，甚至昏迷。」

曾小強除了是越野跑手，還是一位救護員，他見過很多行山意外，表示有的人會逞強，高估自己能力而出事，亦有的人沒有做好功課，連行山路線都不清楚。他說：「如果你這些資料都不知，貿貿然就去，很容易就需要拯救，我們做救護消防很清楚。以前很少攀山拯救，最近多了很多，不但是假期，連平日都有。」

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有些山友很喜歡夏天去行澗，曾小強就不建議新手嘗試。（資料圖片）

曾小強有點動氣地說：「我見過有人離譜到，帶包薯片就上山，穿住牛仔褲，連水也不帶，又或者穿拖鞋，像行後花園那樣。其實很少扭傷、受傷的個案，通常拯救個案都是迷途、體力不支、缺水中暑或者黃昏才上山到晚上趕不及落山。」

很多行山人士會在夏天轉戰山澗，曾小強就強調行澗不同行山，行山新手絕對不宜嘗試行澗。他說：「途中可能需要涉水，石頭會很滑，需要多點技巧及能力。連日大雨後千萬不要行澗，如果行澗中途下大雨，就要盡離快出澗，因為水量可能會突然大很多，一兩分鐘之間的變化會很誇張。」

曾小強勸山友量力而為、做足準備及結伴同行。（資料圖片）

最後，曾小強給予大家3個建議，首要量力而為，察覺身體狀態不佳，便要懂得停下來；第二要做好資料搜集，清楚路線；第三則是結伴同行，互相照應。被問到夏天行山有什麼特別裝備，他表示會戴一頂遮到頸部的帽子，另外會塗防曬。

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