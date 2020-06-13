【港超聯】郭嘉諾憂元朗大埔退賽打擊球市　冀球員球迷同舟共濟

香港足總周五（12日）宣布佳聯元朗及和富大埔繼退出今季復賽後，將不參戰來季港超聯。今季曾執教這兩支地區球隊的本地少帥郭嘉諾，慨嘆部份球員將面臨失業，而球迷亦會因此而流失。

於2018/19球季首度接掌元朗足球隊的郭嘉諾，當季憑外援及本土年青球員「將士用命」，勇闖菁英盃決賽；縱然最終飲恨，卻奠定其「熱血」的執教風格。這位少帥及後短暫轉投大埔，並在今年2月回巢，最終因元朗宣布退出港超復賽與下季賽事，難逃再度離隊的命運。

郭嘉諾指，元朗擁有如法比奧及葉子俊等標誌性人物，而區內球迷以至主場，都予人特別的氣氛及感覺，因此對前東家退賽感到婉惜。

「我首度領軍時，球隊踢法可跟球迷融合。無奈今季之前，元朗這地區經歷了些不快的事件，流失了很多球迷，管理層因而有退出的念頭。雖然有點感慨，但希望球隊往後能覓得贊助商，重返頂級聯賽。」

2018/19年度港超聯：元朗連追兩球成功2：2逼和傑志，一班職球員擁作一團慶祝。（高詩琦攝）

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區隊難覓贊助 內地資金有好有壞

縱然郭嘉諾僅擔任大埔主教練3個月，但對「綠戰士」仍有一定感情，「陳生（大埔秘書長陳平）很落力為球圈付出，在這種情況下球員壓力也很大。大埔貴為去屆港超冠軍，竟落得拖欠薪酬及退賽的下場，十分可惜。」

他又感嘆香港商界較少支持足運，而政府也沒推動或邀請商家投資，令「老細足球」問題持續，「球隊只有兩個方法，第一，是以緊拙資金『細搞』，但球員可能需要兼職。第二，是依靠內地資金，但情況有好有壞，並非每個投資者如東方（龍獅）或富力（R&F）穩陣，否則就可能跟大埔一樣，整間球會被『炒起』。」

郭嘉諾在上任大埔主教練3個月後離任。（資料圖片）

重溫和富大埔首奪港超聯冠軍的場面：

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球迷隨區隊流失 郭嘉諾嘆雪上加霜

然而區隊退出，影響的非只是參賽球隊數目。郭嘉諾指退賽令球員失業，球迷也隨之而流失，令香港足球雪上加霜。「最近5至10年，頂級聯賽大多有區隊參與，代表球隊每次主場賽事，都能獲一定基數的區內球迷支持。另外，每個球員會邀請朋友、家人撐場，加起上來可能也有百多人；若這些區隊退出，大家就會少了一個入場的理由，令人擔心港超的入場人數會持續低迷。」

有謂「沒有球迷的足球什麼也不是」（Football without fans is nothing）。郭嘉諾坦言球迷是香港足球的重心，「一句說話或意見，可以積少成多」。他明白香港足球雖未及外國波吸引，但強調「大家也是香港人」，寄望球迷無論如何，也能維持每周末入場睇波的習慣，「作為教練及球員，看見球迷入場，肯定會更有動力表現自己，希望大家可繼續支持我們。」

元朗在前年殺入高級組銀牌決賽，曾號召近千名區內球迷入場打氣，聲勢浩大。（資料圖片）

重溫2017/18高級組銀牌決賽，元朗以3：0擊敗東方龍獅：

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他同時呼籲球員可以失望，但不要絕望，「疫情下球圈出現高高低低，大家要同舟共濟。球員新落班可能收入會減少，甚至沒有球隊收留，但謹記切勿放棄職業足球員這個夢想，他朝一日球圈再次興旺，希望大家可以一呼百應地重返賽場。」

至於談及自己的未來動向，郭嘉諾聲稱正「積極尋找球隊」，包括本地、國內及亞洲球會。他強調假如最終決定留港執教，將吸納現時市場上部份被棄用的球員。

港超復賽後僅餘6隊參賽，積分榜一覽：