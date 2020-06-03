港超聯．李文恩專訪｜疫情過後設基金救市？　望足總多溝通減爭議

新冠肺炎疫情反覆，各行各業飽受衝擊，港超聯球會亦一樣難捱，球會與球員教練減薪、解約、甚至退出下半季賽事 ，比比皆是。 理文足球會在疫情中似乎未受太大衝擊，班主李文恩（Norman）接受《香港01》訪問，談及疫情中理文如何自處、對足總的期望，同時提出兩個建議，支持、刺激在疫情過後必然倒退的球市。

最近幾個月，港超聯與許多其他行業一樣愁雲慘霧：和富大埔及愉園先後傳出欠薪，香港飛馬及標準流浪球員需減薪或被提早解約，佳聯元朗是否續戰亦不明朗，連一向相當穩定的傑志，亦向高薪球員作小幅度減薪。

李文恩說到這情況亦表示理解：「搞球隊不是拿來賺錢，而是拿其他行業的收入補助球隊，相信大家的事業都受很大影響，收入大減、放在球隊的資源自然少了……其實大家都不想、不是壞心腸，不是走到最後一步都不會這樣做」。

猶幸理文暫未要走到這一步，「好天斬埋落雨柴」，Norman解釋道，「我一向劃了一筆錢做球隊支出，就算『冇飯開』都不會動這筆錢，所以頂得住」，他強調會尊重合約精神，「若球員主動不練波、遲到、拒賽，就是違反合約，我可以解約，但現在是不可抗力，其實球員都不想」。

理文班主李文恩大談疫情之下，本地足球應如何自處。（盧翊銘攝）

失業者眾 投資勢減 李文恩：需要新思維

目前港超聯僅得6隊落實會在今季復賽後繼續參賽，佳聯元朗、和富大埔等亦未必續戰下一季，意味失業球員不少，Norman透露：「只計這兩隊已有約50名球員，球員多、需求小，薪金必然下降」。另一令人憂心的，就是球市投資必然回落，「現在情況是悲觀的……投資者本身收入少，對本地足球的投資自然會少，發展也會停滯，需要一些手法去刺激球市」。

在李文恩眼中，本地足球的不穩定源於市場小，需要「新思維」。理文足球隊受疫情影響較小，主要是因為早已有一筆穩定的預算，李文恩認為其中一個可以思考的做法是設立一筆基金：「我常在想，能否由足總牽頭，不是投資、而是籌辦一個基金，讓有心投資足球的本地企業幫一把？」

和富大埔上季歷史性奪得港超聯冠軍，未料翌季即陷入財困，日前退出復賽及亞協盃，能否續戰新球季亦是未知之數。（資料圖片）

Norman指出，在甲、乙、丙組聯賽，有心搞波者眾，「一百幾十萬，香港其實很多人付得起，再多或許拿不出來，但若能集腋成裘，這基金就可以補助一些欠缺資源的有心人士……長期有這樣一筆錢，成為一個保障」，他又引大埔為例，「若有這基金，球員可能至少不用失業」。但近日有關足總的管理爭議不絕，他又會否擔心若設立基金，又會引起新的爭拗？「有資源就一定會有很多爭拗，這就是董事會為何存在，需要集思廣益」。

他的另一想法，是談論多年的「開放聯賽」，引入外來競爭。

投資香港足球已十多年的李文恩不諱言，本地球圈若只規限於本地發展，「塘水滾塘魚，我不看好」，尤其在疫情之下可預期投資進一步縮減，他認為若能引入日、韓球會一同參賽，「可以令競賽更多元化，韓國的速度和體力化、日本則技術細膩」。他又以規模相若的新加坡聯賽（S.League）為例，「他們有新潟天鵝參加，現在的情況，就是要想盡辦法吸引外面的人參與」。他又可會擔心外隊參賽引起球迷反彈？他坦言：「現在只能想盡辦法，大家的生意都受影響，要盡量減低影響，就是要越多人參與越好」。

新加坡聯賽近年有來自日本的新潟天鵝（白衫）參賽。（SPL）

橫濱FC（香港）曾出戰港超聯，福田健二是代表球星。（HKFA）

談足總爭議 「制度的靈活就是災難的開始」

足總近期連環爆出管治爭議，李文恩說足總的確有明文制度，初期改革加入行政總裁、董事會，亦是一間健康公司應有的架構，他引參觀其他公司時見到的一句話：「制度的靈活就是災難的開始」。

他無意再加批評，認為既發現問題，就向前看、努力改善，「貝生（足總主席貝鈞奇）好有心令香港足球好，希望大家圍繞這心態去做，爭拗是少不免的，人人都有自己意見，看看如何妥協吧，不要『對人』就好」。

不過作為班主，他直言足總對港超球會的支持「其實是零」。

理文班主李文恩直言，足總對港超球會的支持「其實是零」。（盧翊銘攝）

最教他無奈的是老掉牙的場地問題，「超聯球會為何要與人爭場？練波時間上午或下午也好，我們職業球會應該有場吧，為何要跟人爭？」他引理文的情況為例，「FTC（賽馬會香港足球總會足球訓練中心）也不一定訂到，為何不為每間球會定一個固定時間？或是給我們3小時的訓練時間，不用被趕，讓年輕球員可以加操？現在去寶翠（公園），練個半小時又開始灑水，真的好不合理，這方面我真的很不滿意，希望足總可以向康文署爭取」。

李文恩說，足總希望球會未來能負起更多青訓責任，「足總也說可能會有資源給球會，這是好事，但其他配套也要做得足，若場地能穩定，我們就能做到自己應該做的事。」

理文已打入今季高級組銀牌決賽，對手將是東方龍獅，然而足總對於港超在8月復賽後的球員上陣資格有所調整，李文恩坦言，球會內部仍在商討如何處理：「當然覺得，不知道他們（足總）為何這麼做？事前也沒有徵詢過我們意見。大豪（陳偉豪）也說過，足總為何有時做了決定會有那麼多人不滿？足總既是港超聯的管理者，我們作為持份者，足總卻沒諮詢過就好倉促地做（決定），情況並不是急着開賽，卻轉個頭就有決定，就覺得為何會這樣？自然會覺得不舒服」。

不過他亦指出，足總並非作全部決定都缺乏諮詢，「某些事處理得不錯的，例如疫情下的停賽和復賽」。

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理文在今年2月的高級組銀牌4強擊敗和富大埔，首度打入銀牌決賽。（資料圖片）

理文在銀牌4強擊敗和富大埔：

+ 6 + 5 + 4

疫情後的理文 青訓成績之間的平衡

經濟下滑、管治機構問題，即使疫情過去，本地足球的發展實在不容樂觀，不過在李文恩眼中，「香港足球一定要繼續落去，大家都受影響，英超、中超都要減薪……但這件事一定要有。身為香港人的話，就看看如何令香港更好」。

談到理文的未來，李文恩稱會繼續在青訓和成績之間取得平衡，「難也要做，所以就要撥出一筆錢、不要隨意加減，資源不能太少，但也不能突然花一筆錢簽球星，這不是我們的宗旨，我們的宗旨仍是幫助香港足球，長遠的夢想，是有一天能踢亞洲賽」。

幫助香港足球，更希望見到香港踢入亞洲盃決賽周，「上次差一點，可能下次就可以，有了這心態，做什麼都能正面一點……希望理文做好自己、其他球會出力、足總也做好自己，我相信，香港足球就不會太差。」