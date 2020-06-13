【足球轉會】曼聯斟伯明翰神童觸礁　與多蒙特「拗手瓜」又輸一場

早前曾出現在曼聯卡靈頓訓練基地的伯明翰「神童」祖迪比寜咸（Jude Bellingham），該名年僅16歲的球員加盟曼聯一事，近日出現峰迴路轉的一幕，盛傳「神童神偷」多蒙特早在曼聯出手前，已與比寧咸達成共識。

年僅16歲的伯明翰「神童」祖迪比寧咸，早前已經與曼聯繫上關係，被英國傳媒攝得一家人齊齊出現在卡靈頓訓練基地，曼聯方面更出動傳奇領隊費格遜陪同比寧咸一家，參觀曼聯的設施，誓要簽入該名英格蘭的新星。

本月29日才年滿17歲的比寧咸，是今季伯明翰的必然正選，在聯賽停擺前，已經在英冠上陣32場，並交出4個入球及3個助攻，亦是伯明翰隊史上最年輕的入球球員，可見此子的潛力優厚。

曼聯欲收購伯明翰神童 成功挽留華裔血統豪門獵物

比寧咸父母被拍得到曼聯訓練基地卡靈頓參觀照片。（Twitter圖片）

16歲伯明翰神童比寧咸介紹（按圖進入）

出動到「費爵爺」，可見曼聯對比寧咸的重視程度，但紅魔鬼希望羅致該新星來投並不簡單。曼聯在這宗交易中，再度遇上「老對手」多蒙特，「蜜蜂兵團」對該名英格蘭新星感興趣。曼聯在往績上較輸蝕，早前的夏蘭特「爭奪戰」中卻不敵對手，如今再度「拗手瓜」，德國傳媒指曼聯「又輸一場」的機會甚高。

祖迪比寧咸已是今季伯明翰的必然正選。（資料圖片／Getty Images）

根據德國《圖片報》足球部主管Christian Falk透露，比寧咸早已與多蒙特達成協議，搶先一步成功羅致該名新星。

多蒙特絕對是「神童神偷」，近年多次擊敗其他豪門，吸引一眾新星來投，當中包括查頓辛祖及夏蘭特。倘若比寧咸最終加盟多蒙特，將會是繼辛祖後，再有英格蘭年輕球員加盟「蜜蜂兵團」。

多蒙特早在夏蘭特「爭奪戰」中擊敗曼聯，得到該名挪威「神鋒」來投。（資料圖片／Getty Images）

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