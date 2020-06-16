【足球轉會】曼聯慳錢勢改變目標　牙買加籍翼鋒成大熱替補人選

多蒙特的查頓辛祖與阿士東維拉隊長基亞利殊盛傳是曼聯今夏轉會兩大目標，不過二人所費不菲。新冠肺炎影響全球經濟，向來闊綽的曼聯亦對球會財政有所顧慮，英國傳媒指紅魔鬼或改變目標，瞄準身價較低的利華古遜翼鋒。

與曼聯扯上關係的「緋聞人物」不計其數，多蒙特的查頓辛祖及維拉的基亞利殊更是兩大目標，傳聞加盟已久，二人的身價不菲，若曼聯羅致其中一人的話，轉會費至少高達8000萬英鎊。

新冠肺炎疫情影響下，各大球會亦有「縮皮」的意向，連一向出手闊綽的曼聯同樣「停一停，諗一諗」，英國《每日郵報》透露曼聯方面認為，與其花一筆天價轉會費在一個球員身上，倒不如分散投資，求購身價較低的球員。

曼聯移情別戀放棄辛祖 求購神童惟巴塞拒放人

查頓辛祖的高昂轉會費，成為他加盟曼聯的最大阻力。（Getty Images）

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現時效力利華古遜的牙買加籍翼鋒里安拜尼（Leon Bailey），盛傳是取代兩名高價翼鋒的最佳人選。現年22歲的拜尼，仍與利華古遜有3年合約，左右腳同樣純熟兼具備速度的他，根據《每日郵報》指此子的身價約4000萬鎊，遠比辛祖及基亞利殊為低，在經濟環境不明朗下，拜尼似乎是曼聯的不錯選擇。

該名牙買加翼鋒在2017年由比利時的亨克改投利華古遜，及後取得不少上陣機會，今季為「藥廠」上陣19場，事關他兩度直接被紅牌驅逐，加上傷患問題，使他至今僅為球隊貢獻5個入球及兩個助攻。

利華古遜的里安拜尼身價較低，有傳成為曼聯的新目標。（資料圖片／Getty Images）

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