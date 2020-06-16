【行山】黑雨後郊野公園山泥傾瀉　漁護署宣布暫時封閉多段行山徑

今月初連日暴雨，天文台更3年來首度發出黑色暴雨警告訊號，多處郊野地區山泥傾瀉。漁護署近日陸續公布，多區行山徑受山泥傾瀉影響而封閉，包括部分麥理浩徑第4段及八仙嶺自然教育徑，直至另行通知。

月初黑雨的後遺症陸續浮現，漁護署近一周在行山網站「郊野樂行」上公布多條行山徑受山泥傾瀉影響而封閉，包括位於八仙嶺、城門、大埔滘等熱門郊遊地點的山徑。

以下行山徑設施受山泥傾瀉影響封閉：

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位於城門郊野公園內，部分針山段的城門林道封閉，但不影響麥理浩徑第7段。不過，在災情較嚴重的馬鞍山郊野公園，部分麥徑第4段封閉，漁護署指由花心坑、石芽背至打瀉油坳的山徑暫時封閉；除了影響麥徑外，其中一條登黃牛山的主要路線亦封閉，前往黃牛石城的朋友要留意，或者要由水牛山那邊上山。

麥徑山泥傾瀉情況：

此外，大埔滘自然護理區中的大埔滘林徑紅路部分路段，因山泥傾瀉而要暫時封閉。同樣在大埔，由大美督到登仙姑峰路口的一段八仙嶺自然教育徑亦要封閉，直至另行通知，若要登仙姑峰，建議改由新娘潭那邊上山。

由於飛鵝山道部分路段受山泥傾瀉影響，漁護署呼籲遊人請勿前往飛鵝山道1號郊遊場地。

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