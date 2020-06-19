【足球轉會】車路士球迷喜迎德國雙鋒？夏維斯社交網站疑洩露天機

盛傳已久加盟車路士的迪姆華拿，終在昨日（18日）成真正式官宣，在來季轉戰英超。車路士的組軍大計仍在進行中，傳聞主帥林柏特有意組成「德國雙鋒陣」，從利華古遜羅致隊長夏維斯。 該名21歲的利華古遜新星，在社交網站一個舉動，令一眾「車迷」小鹿亂撞，憧憬夏維斯來季有望與華拿在史丹福橋合作。

一度「無限接近」利物浦的RB萊比錫尖刀迪姆華拿（Timo Werner），最終情歸倫敦，以4760萬英鎊的轉會費在7月加盟車路士，同時該名24歲德國國腳肯定不會隨萊比錫出戰歐聯8強。

車路士宣布迪姆華拿7月加盟 RB萊比錫歐聯前失大將

車路士在「限買令」後大破慳囊，先後引入阿積士的薛耶治及華拿，加上原有的人腳，來季藍軍的前線令人期待，但增兵大計未有就此停步，早前傳出車路士有意引入近期大熱的利華古遜新星夏維斯（Kai Havertz），有望「打包」一對德國雙箭頭，配合譚美阿巴謙，組成超強的年青前鋒組合。

夏維斯在德甲重開後狀態大勇，成為不少歐洲豪門的目標人物。（資料圖片／Getty Images）

「德國雙星」來季的潛在前場拍檔：

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一眾「車迷」對華拿正式加盟興奮不已，沒想到及後更傳出另一喜訊，一名球迷在華拿「上車」後笑言希望車路士一同宣布夏維斯加盟，而夏維斯竟然以個人Twitter對該發文按讚，隨即引起「車迷」轟動。

難道這對德國國腳來季真的會一同披上藍色球衣合作？暫時無人知曉，因為夏維斯及後已經「彈弓手」取消按讚，究竟是有心或無意，看來只有夏維斯本人才知道，但他此舉已引起車路士的無限遐想。

夏維斯曾向一名球迷的留言按讚，引起車迷的無限遐想。（Twitter截圖）

車路士富豪收購歷史（按圖放大）：

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狀態大勇的夏維斯在早前的德甲聯賽再度建功，攻入今季第12個入球，帶領球隊全取3分，並力保「藥廠」來季的歐聯入場券。根據多間英國傳媒消息指，夏維斯的轉會費高達近9000萬英鎊，車路士欲爭奪此子勢需要與皇馬﹑拜仁慕尼黑及曼聯等豪門球會「拗手瓜」。

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：