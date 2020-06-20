【英超】曼聯防線災難級表現　堅尼點名二人「不准上隊巴」

3個月以來首次正式比賽，球員狀態未足影響表現，球迷可以理解。但曼聯作客熱刺所失一球，防線表現未免太「肉酸」。 哈利馬古尼化身全球最高身價「雪糕筒」被貝雲積輕鬆「爆過」，迪基亞則面對有勁度、無角度的射門竟然彈琵琶，繼續領先犯錯榜首位，都令曼聯迷「冇眼睇」。愛曼心切的「曼聯阿伯」前隊長堅尼，賽後又「爆」了。

堅尼鞭策曼聯，一向不遺餘力。曼聯在英超重開首仗作客熱刺，英國天空體育電視（SkySports）邀得兩代隊長堅尼（Roy Keane）與艾拉（Patrice Evra）擔任客席評述員，目睹曼聯如何贏形勢卻先失球。

普巴養傷半年復出建奇功 曼聯雙王首同場逼和熱刺

迪基亞又一次低級犯錯。（Getty Images）

上半場27分鐘，勞基梳爾輕率地迎頂高波，落點根本傳不到拉舒福特的控制範圍，結果奧里亞快一步，再次送上前場。貝雲積接應後轉身推進，曼聯有費特從後力追，馬古尼在前方攔截。不過，貝雲積發揮速度，右腳一下變速再接左腳推進，輕鬆彈甩馬古尼，讓這位世界最高身價後衛「食塵」。

馬古尼慘變雪糕筒，一臉無奈。（Getty Images）

曼聯後防犯錯逐格睇，留意熱刺入球尚有另一功臣（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

貝雲積推進至12碼左右，在域陀連迪路夫趕到前起腳勁射。皮球急勁但欠角度，飛向迪基亞膝部附近。迪基亞傾前撲救，手法卻頗為「特別」，左掌攤開，右掌卻握成拳頭，結果皮球彈中右拳後飛起，直飛彈頂入網。

貝雲積盡現高速，曼聯後防無法阻擋。（Getty Images）

迪基亞彈琵琶引致失球（按圖放大）

堅尼在半場休息時難掩怒火，大罵曼聯防線，「嗰球波，嚇親我」，「睇咗咁多年波，咁樣失波我真係著咗。」他先罵梳爾「頂完波就走咗上去」，繼而炮轟迪基亞身為世界級龍門犯下低級錯誤，「呢個龍，我憎到佢死」，繼續破口大罵：

我半場一定制裁佢，無得走，兜拳質埋去。你堂堂世界級龍門，救嗰球波，基本野啫！真係睇到我O晒嘴……

「曼聯阿叔」堅尼，嬲到忍唔住。（影片截圖）

當提到馬古尼與迪基亞，堅尼又火起：

完場我唔會畀佢哋上巴士，佢兩個截的士返去曼徹斯特啦！

艾拉聞言不禁大笑，堅尼繼續鬧。他表示這些都是世界級球員，為曼聯上陣，應該做好本份，

我哋爭緊前四，都唔係爭冠軍……震驚，我真係頂唔順！馬古尼、迪基亞，應該覺得好醜怪。代表曼聯，竟然畀人話過就過。拍緊啲，跑多兩步啦！

堅尼已非首次「強烈譴責」迪基亞表現失準：「迪基亞，我真係頂佢唔順。簡直係最名大於實嘅龍門。」艾拉不表同意，為迪基亞辯護指失球後不久，他撲出孫興慜的頭槌，是出色的撲救，堅尼說：「呢啲份內事。」

迪基亞犯錯之後，勇救孫興慜的頭槌攻門。（Getty Images）

最終曼聯藉波基斯費南迪斯射入12碼，逼和熱刺。艾拉在直播完結前問堅尼會否要球員截的士，堅尼此時看來較為寬容：「畀佢哋上車，坐後排。」艾拉打圓場說：「大家好來好去，曼聯球員可以跟我車。」

而曼聯領隊蘇斯克查賽後同意失球因為多個犯錯而成，「但這是預料之內。平心而論，貝雲積的射門很好，皮球在空中飄動。迪基亞固然失望，但他五分鐘後有出色撲救，令我們有得追」。至於堅尼的怒罵，蘇斯克查說：「他是頂級中場，是我好朋友。我也不知道他能否阻止那球，但這不重要。」

兩代曼聯隊長艾拉（左）與堅尼（右）評述。（影片截圖）

熱刺重開首戰被曼聯迫和1:1（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

迪基亞近季表現差，已是不爭事實。統計上季至今，龍門犯錯而直接引致失球次數，連同今仗，迪基亞已有8次。停賽前對愛華頓一仗，省中卡維特利雲而反彈入網。當時評述的堅尼狠批迪基亞：「佢等乜？黐線！無論我係領隊定球員，半場入去殺咗佢，冇得解釋！」迪基亞今仗又犯錯，為BBC評述的澳洲前國腳舒華沙坦言迪基亞所犯錯誤之多，按其水平實難以令人接受，曼聯是時候考慮門將人選，「甸恩軒達臣是否足以擔起1號球衣呢？他有潛質」。

迪基亞對愛華頓一仗的街場級錯誤，已被狠批。（資料圖片／路透社）

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英超第30輪直播賽程（按圖放大）：