【意甲】兩大爭標球隊齊失分　拉素反勝為敗　國米臨尾香遭迫和

失落意大利盃錦標後，祖雲達斯主帥沙利黯然地坐在後備席，及後傳出一旦球隊四大皆空，他的帥位將「凍過水」。 不過，祖雲達斯的競爭對手似乎亦「希望」沙利繼續留任，拉素及國際米蘭兩支爭標分子，在今輪賽事一同失分，間接為沙利減壓。

在祖雲達斯失落意大利盃後，盛傳主帥沙利已聞到「魷魚香」，若在餘下的意甲及歐聯表現不濟的話，隨時被祖雲達斯解僱。一波未平一波又起，傳聞沙利與主將C朗拿度意見不合，球隊在外憂內患下出戰餘下賽季。

祖雲達斯將帥不和傳聞下報捷 戴巴拿病癒後首建功

祖雲達斯主帥沙利最近被受壓力，盛傳可能被「炒魷」。（資料圖片）

祖雲達斯在球季重開前，僅以1分的輕微優勢領先拉素居榜首，早前兩球淨勝博洛尼亞，稍稍拉開至4分。爭奪九連冠路上最大的勁敵拉素，在今輪作客阿特蘭大有一個完美開局，憑主隊的迪魯恩（Marten de Roon）「擺烏龍」及米連高域沙域的世界波，在開賽11分鐘已領先兩球。

阿特蘭大如夢初醒，站穩陣腳後取回不少攻勢，在38分鐘由高辛斯（Robin Gosens）的頭槌追成1：2。阿特蘭大在易邊後繼續反撲，並由馬利路夫斯基（Ruslan Malinovskyi）回敬一球金球，在66分鐘追成平手。

阿特蘭大在比賽末段一次角球攻勢，拉素門將史達高沙進退失據，讓主隊守衛柏洛文奴頭槌建功，拉素在大好形勢下被對手以3：2逆轉，續落後祖雲達斯4分。

在落後兩球下如夢初醒的阿特蘭大，連入3球反勝拉素。（路透社）

另一支有力爭標的球隊國際米蘭，今輪主場鬥薩斯索羅，尖刀盧卡古再有「士哥」，以2：1領先進入下半場，但國米的加利亞甸尼（Roberto Gagliardini）下半場中段一次驚天失機，在小禁區補射怒中門楣彈出，埋下失分的伏線。

加利亞甸尼驚天Miss逐格睇（按圖放大）：

+ 2

You thought Rashford’s miss would be the worst you saw today...

We present to you Roberto Gagliardinipic.twitter.com/Zv8IWAVhko — Top Bins Talk (@TopBinsTalk) June 24, 2020

賽事在最後10分鐘掀起高潮，兩軍合共製造3個入球，國米的保查華利路85分鐘近射建功，惜始終未能力保勝局，在89分鐘「臨尾香」，被薩斯索羅以3：3逼和，國米再失兩分後，與祖雲達斯的距離拉開至8分，爭標機會更加渺茫。

國米在末段再取領先，豈料「臨尾香」被薩斯索羅迫和。（路透社）

英超第32輪直播賽程：