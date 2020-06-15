【港超聯】國際足協公布新轉會指引　新兵禁出戰復賽　勢衝擊部署

國際足協（FIFA）上周四（11日）公布在新冠肺炎疫情下的最新足球指引（COVID-19 Football Regulatory Issues），就全球聯賽的轉會窗及轉會球員上陣資格作出決定。

港超聯最快於8月中重啟，足總早前曾稱會向國際足協（FIFA）建議，將港超夏季轉會窗日期訂於8月4日至10月26日。

足總當時又指，新轉會球員可在今季餘下聯賽上陣，只要球員並非在今季重開前由盃賽決賽對手加盟，在決賽時仍可獲上陣資格。然而FIFA上周四發放最新一份指引，部份決定跟足總建議有相違之處。

足總暫定8月重開轉會窗 理文連簽兩港腳補強

FIFA就各地聯賽轉會窗發布的最新指引：（按圖放大）

夏季轉會窗限最多重疊上季4周

根據FIFA原有章程，夏季轉會窗應在上一個球季完結後展開、並應於新一季開始前完結。在新冠肺炎疫情令全球聯賽停擺下，FIFA稱收到部份成員國的意見，建議將2020/21球季的夏季轉會窗提早於19/20球季結束前展開。

不過，FIFA終決定，只容許2020/21球季的夏季轉會窗跟19/20球季重疊最多4周。這意味若今季港超復賽於10月底完結，新季夏季轉會窗只能於10月初展開，而非原先計劃的8月4日。本地球會如要招攬外援加盟，申請簽證及安排球員來港需時，加上未知港府會否再延長強制檢疫等措施，FIFA此決定勢減低球會從海外羅致高質素外援的機會。

足總早前決定，港超聯不早於8月15日復賽，目前只得6支球隊參與復賽。（資料圖片／袁志浩攝）

FIFA：新球員不能為新東家參戰復賽

另外，FIFA指為維持比賽的公正性，將緊守「球會以原有球員完成今季」的原則，決定在上述夏季轉會窗期間，無論是轉會球員，抑或新簽入的失業球員，都只能為新球會在20/21球季的本土賽事中披甲，代表新球員將不符合復賽上陣資格。

FIFA同時否決成員國在本地聯賽復賽前增設「純本地球員轉會窗（purely domestic registration period）」，會方指若有球會因原有球員拒絕續約，而沒有足夠註冊球員參與復賽，將獲准註冊青年軍球員填補空缺。

根據FIFA最新指引，新轉會球員只能為新球會在2020/21球季上陣。（資料圖片）

FIFA強調，以上轉會窗的指引的將被視為對其章程的「暫時性變動」，代表香港足總很大機會需遵從有關決定。

不過，在足總早前表示新球員符合復賽上陣資格的前提下，6支參加港超復賽球隊中，愉園、理文及冠忠南區等已先後公布新球員來投，其他球會亦正積極組軍，相信新指引將大大影響球會部署。足總明日下午4時將與港超球會進行會議，預料會就有關指引商討對策。

部份參與港超復賽球會已公布新球員加盟：（按圖放大）