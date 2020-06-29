【港超聯】南區復操列文或兼任球員　26歲新外援曾效葡國聯賽

在政府放寬限聚令及開放康文署球場下，港超球隊陸續復操。冠忠南區周一（29日）早上展開聯賽停擺後第一課訓練，新帥列文首度領軍，大談對現有人腳及戰術的看法。

確定參加8月港超復賽的南區今早於香港仔運動場仿真草球場重投訓練，操練內容簡單，以控球、傳球及盤球為主，令球員重拾球感。領隊貝可泓透露，在陣中多名主力外援離隊下，球會提升部份青年軍成員跟操，加上新兵史提芬彭利拿及佐佐木周等，約有25名球員參與練習。

他說：「新轉會球員的復賽上陣資格未完全明朗，若最終他們未能上陣也沒辦法，唯有讓本地年青球員發揮。至於退賽與否，留待管理層決定。」

南區今日復操，內容相對輕鬆，目的讓球員重拾球感。（袁志浩攝）

葡籍攻中勢加盟 證件有待審批

貝可泓又補充，前助教高尼路已約滿回鄉；史必亦將返澳洲發展，但留港期間會兼任體能教練。另據了解，劉家銘、劉穎笙及伍啟睿也分別離隊。

而南區將簽入一位26歲的葡籍進攻中場，此子同時可勝任翼鋒位置，並曾征戰葡萄牙及羅馬尼亞聯賽。不過因應疫情問題，新外援仍有待入境處審批工作證等文件，暫未有確實來港日子。

南區在停賽期間簽入史提芬彭利拿，惟其參戰復賽的資格仍存疑。（袁志浩攝）

南區復操（按圖放大）

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列文滿意陣容 未關「復出」大門

南區目前僅得史提芬彭利拿、佐佐木周、川瀨浩太及列文4位援將，於復賽球隊中被看低一線，貝可泓反駁指：「外界說我們牌面上弱了一點，但其實新兵很適合球隊風格，他們都是（主帥）列文的首選，教練團很滿意現有陣容。」首度執教職業球會的列文則認為，佐佐木周擁有活力及打不死精神；而史提芬彭利拿入球能力不俗之餘，港超經驗亦豐富。他稱南區會維持防守強硬的優點，並嘗試改善進攻戰術。

貝可泓透露球會將羅致一位葡萄牙外援，可勝任攻中及翼鋒位置。（袁志浩攝）

對於自己會否繼續以球員身份征戰港超，列文強調「教練」是首要任務，「我仍是註冊球員，當球會需要我，我仍會上場，但陣中已有很多球員能取代我的位置，還是先做好教練工作吧。」他寄望在自己領軍下，球員能持續進步，「目標不放太遠，期待球員每日也進步，盡可能贏下賽事。對菁英盃錦標也沒有太大壓力，最重要是球員知道自己在做甚麼。」

季初仍屬正選中堅的列文，復賽後以主教練身份亮相，他不排除自己再披甲上陣。（袁志浩攝）

至於在疫情間選擇留港的新援佐佐木周，形容自己將進入生涯新一個階段。他感激前球會飛馬給予機會，也期待跟同鄉川瀨浩太合作，「這是我首次跟他同隊，以往我們經常交鋒。但誰知道，可能我們在練習中也會打起上來，哈哈！總知我會付出100%力量迎接新挑戰。」