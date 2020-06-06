【港超聯】冠忠南區簽入名將狄恩之子　Double史提芬迎接復賽

港超球隊冠忠南區周六（6日）公布接連羅致兩位「史提芬」，包括前鋒史提芬彭利拿（Stefan Figueiredo Pereira），以及名將狄恩的兒子史提芬 （Stefan Antonić）。

港超聯不早於8月15日復賽，目前僅得6支球隊參戰餘下球季。在重新修訂的聯賽榜中，冠忠南區以7分排行第5，跟榜首富力R&F的差距只有3分。

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南區早前已率先公布簽入日援佐佐木周，並由巴基斯坦籍中堅列文擔任主教練，球隊今日宣布兩位史提芬加盟，包括在港落班多年的前鋒史提芬彭利拿（Stefan Figueiredo Pereira），以及香港球壇名將狄恩的兒子史提芬 （Stefan Antonić）。

司職前鋒的史提芬彭利拿在港落班多年，上半季效力標準流浪。（冠忠南區提供）

現年32歲的史提芬彭利拿早於2013年來港落班，先後效力公民、元朗及理文，這位巴西前鋒今季為標準流浪上陣4次，取得6個入球。史提芬彭利拿對加盟南區表示高興，「非常期待與新隊友操練及比賽，會盡全力為新球會爭取錦標。」

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狄恩兒子史提芬加盟冠忠南區。（冠忠南區提供）

狄恩兒子投南區 慶幸在父親壓力下成長

至於只得19歲的史提芬屬塞爾維亞籍，惟因在本地出生而擁有本地球員資格。可擔任中堅及閘位的他在2013年加入傑志青年軍，過去在與南區U18交手時讓南區教練團留下深刻印象。

雖然爸爸狄恩在港廣為球迷熟悉，但他有信心能克服壓力，「父親的成就對我造成一些壓力，但亦是我爭取向前的最大動力。他是我的父親，亦是一位好球員，可以教導我在球場上的知識，我慶幸能夠在這種壓力下成長。」

史提芬又指會在操練及比賽中付出百分百努力，提升個人實力，「希望可以為球隊爭取錦標，尤其是今季菁英盃；並向陣中多名具經驗的球員學習，慢慢建立自己在球隊的位置。」

狄恩（左）是本地球壇名將，退役後曾執教南華。（資料圖片／蘇子暘攝）