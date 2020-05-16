【港超聯】前富咸中堅列文任南區主帥　延續球員身份與否成謎

港超聯球會冠忠南區今日（16日）公布，曾征戰英超的巴基斯坦籍中堅列文（Zesh Rehman）將取代3月中離隊的前主帥鄭兆聰，成為球隊新任主教練。

確定參加港超聯今季餘下賽事的冠忠南區，繼月初公布從香港飛馬羅致日援佐佐木周後，今日再傳出組軍消息，宣布由陣中擁有歐洲足協專業級教練牌照的亞援中堅列文，「升呢」擔任主教練一職。不過，南區指列文未來是否保留球員身份仍屬未知數，往後將再作公布。

冠忠南區今日公布中堅列文將兼任主教練。（冠忠南區提供）

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列文冀建立球隊風格 要求球員無畏無懼

南區3月中因接連於聯賽不敵爭標對手傑志，以及在足總盃出局，結果跟執教近5季的前主教練鄭兆聰分道揚鑣，當時由領隊貝可泓及助教高尼路暫代教練職務。

列文上任後將首度成為職業球隊的一隊教練，惟他深信自己能做好這份新任務，「我非常高興得到球會主席及副主席的信任，亦期待迎接未來挑戰。球隊近期因新冠肺炎疫情，在財政上遇上限制，但逆境總會帶來機遇，才令我有機會帶領一支出色的球隊。在踢法上，我希望建立一種屬於南區的比賽風格，鼓勵球員無畏無懼地比賽，讓我們的球迷感到開心」。

近年有不少著名球員兼任教練的例子：（按圖放大）

現年36歲的列文是巴基斯坦國腳，於英格蘭伯明翰出生的他在英冠球會富咸出道，先後曾效力白禮頓、諾域治及昆士柏流浪等球會。

列文2012年來港投效傑志，首季即助「藍鳥」成為三冠王，並在該季香港足球明星選舉中當選「最佳十一人」。他及後曾轉投馬來西亞超聯球會彭亨，惟在2017年回流香港，加盟當時仍由鄭兆聰任教的南區至今。

列文（Zesh Rehman）在2003年至2006年效力富咸，上陣時間不多，多次外借，他效力富咸的時間基本上沒有名氣，但他近年來到香港踢波，踢過傑志，現效南區，是港超中少有具英超經驗的球員。

南區：列文為球隊青訓貢獻甚多

南區指列文在過去兩季多一直在球隊的青訓工作上作出很大貢獻，他以青訓總教練身份為各梯隊教練提供專業意見，並成立「菁英發展隊」，挑選U16及U18陣中最具潛質的球員作重點培訓，為他日升上一隊作準備。

南區又稱，列文憑在歐洲球壇的脈絡，曾邀請現任曼聯教練費倫到港擔任「青訓教練工作坊」的客席講師，這一切都有助南區未來發展。

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