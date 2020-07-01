【F1】停賽期間轉戰電競世界保競爭力　佐治羅素或成最大輸家

新冠肺炎肆虐全球，本年度的一級方程式（F1）開季一拖再拖，結果由3月延後4個月，在7月份才上演揭幕戰。疫情期間無車鬥，一眾年輕車手不甘寂寞，在網上虛擬世界鬥車，而F1官方亦順應民意舉辦電競分站。如今由網上世界返回現實，威廉士車手佐治羅素（George Russell）或許要由天堂跌落地獄。

原定在今年3月開鑼的F1新賽季，因為新冠肺炎影響下，而未能如期上演澳洲站賽事。在多次押後下，在上半季已有7個分站取消及5站延期，而F1在重新編排賽程後，如今暫時8站賽事全數留在歐洲大陸舉行，當中奧地利的紅牛環（Red Bull Ring）及英國銀石（Silverstone Circuit）連續兩星期上演分站賽事。

2020年首8站賽程出爐 暑假全面開戰 7至8月只休兩周

F1 2020年首8站賽程：

+ 4 + 3 + 2

在F1停戰的4個月期間，車手們為保安全留在家中隔離，一眾年輕車手賦閒在家，決定在虛擬世界找樂子，諾里斯﹑艾邦及陸克萊等車手在網上約戰。及後，由前F1車手韋尼（Jean-Éric Vergne）主理的「#NotTheGP」及F1官方系列賽亦先後舉辦線上賽站，讓一眾車迷可一解相思之苦，亦讓車手們一展身手。

「#NotTheGP」及F1官方系列賽亦先後舉辦線上賽站。（資料圖片）

F1官方舉辦的虛擬格蘭披治系列賽，合共舉行7個分站，除了F1及F2車手參與外，更曾經邀請體壇明星參戰，包括球星阿古路及高圖爾斯。陸克萊與艾邦多次在虛擬GP中「拗手瓜」，亦是多站以來的精華之一。

F1虛擬GP的大贏家，必定是威廉士的佐治羅素，該名F1二年生在現實F1分站中，未曾打入前10位取得分數。不過，在F1虛擬GP當中，不受研發所影響戰車的戰力，所以所有戰車也在相同的起跑線，使佐治羅素在虛擬世界狠狠地一吐烏氣。該名英國年輕車手連勝最後4站賽事，以壟斷姿態成為非官方的虛擬總冠軍，並領上季榜末的威廉士取得車隊冠軍。

佐治羅素在連勝4站後，成為虛擬GP的非官方總冠軍。（Instagram截圖）

【F1 2020車手一覽】：

+ 16 + 15 + 14

F1賽季將在本周末於奧地利掀起序幕，佐治羅素雖然挾「最強電競車手」之名返回現實，坐上公認10支車隊最弱並財困的威廉士戰車上，大有機會由天堂跌落地獄，打回原形，再一次在榜末苦苦掙扎。

從參與虛擬GP的初期，羅素亦感到迷茫，逐步改善心態才可成為「電競之王」，「從參賽的初期，我清楚知道自己是一名F1車手，而非電競車手，所以我不會太過努力。不過，及後我覺悟每件事亦要全力以赴，並堅持地完成，這是我從停賽期間學到的東西。」

佐治羅素在虛擬GP「贏到開巷」，但返回現實需要重返威廉士的戰車。（資料圖片／Getty Images）

佐治羅素虛擬GP連贏4站：