【港超聯】大埔欠薪或遭足總暫停會籍　元朗區足球隊或有新面貌

隨着佳聯元朗及和富大埔宣布退出港超聯，加上大埔被指拖欠球員薪酬，區隊話題近月備受關注。15名區議員周一（29日）聯同「撐場大聯盟」與足總會面，就大埔欠薪及區議會授權區隊等問題交換意見。

本地球迷組織「撐場大聯盟」今日下午聯同15位區議員與助理，包括分別傳出有意參選立法會「體育、演藝、文化及出版界」的民主黨荃灣區議員賴文輝，以及灣仔區議員李永財，與足總總幹事袁文川、草根足球經理姚基斯及女足經理黃若玲見面。

足總承諾跟進大埔欠薪 最懷情況或暫停會籍

大埔區議員胡耀昌在會後指已接獲逾20名大埔職球員投訴，要求跟進球會欠薪一事。他在會上向足總反映，惟袁文川指足總從沒收到相關投訴，「他說會方無從入手，但承諾會跟進，這或影響大埔來季參加任何賽事的資格，甚至會被暫停會籍。」他補充，大埔區議會將於下月7日的大會中，討論「大埔足球會拖欠職球員薪酬事宜及其財務狀況」，並要求大埔足球會管理層、足總及民政局代表出席，「最壞情況是循法律途徑解決，球會有機會要宣布破產。」

15名區議員與助理聯同「撐場大聯盟」與足總會面，商討區隊問題。（袁志浩攝）

大埔撒回區議會撥款申請 被視作放棄授權

足總章則列明，所有地區隊必須獲得相關區議會任命。當被問及大埔區議會會否延續對大埔的授權，胡耀昌解釋，自2002年足總邀請18區區議會成立足球隊以來，各區區議會換屆時對重新委任地區足球隊的標準不一。「大埔自2002年起獲授權，透過每年向區議會申請撥款延續授權，然而他們在上周五已自行撤回下季的撥款申請，以我理解是主動放棄代表大埔區參賽的權利。我也質疑他們為了逃避區議會監察，才放棄合共近80萬有關青年軍及培訓計劃的資助。」

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不過，胡耀昌引述袁文川稱，大埔即使未獲新一屆區議會授權，其會籍仍可保留，「足總認為會籍不屬於區議會，縱然在出現財務問題或沒有授權的情況下，也不會而失去會籍，感覺『過咗海就係神仙』，我對這制度很失望。」然而他續指，大埔區議會可另行授權球隊參加足總賽事，「足總對此很歡迎，他們稱只要按跟現有章程去授權新球隊，該球隊符合條件又獲董事會通過，就能成事。」

胡耀昌對足總處理區隊會籍的制度感到失望。（袁志浩攝）

飛馬有意再紮根元朗 區議員盼產協同效應

另一支地區球隊元朗接連退出今季及下季港超，該隊去向同樣成為焦點。元朗區議員張秀賢表示，該區區議會明日大會將討論「地區足球隊的授權程序」，欲重奪元朗足球隊的授權，「我們曾去信元朗足球會會長王威信，但4個月來未獲回覆，球隊退賽也沒通知區議會，對此感到十分遺憾。」

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張秀賢又透露，香港飛馬繼早年以天水圍飛馬名義植根元朗區後，來季有意再度以元朗大球場或天水圍運動場為主場。他說：「飛馬想搬回元朗，落地生根、貢獻社區，區議會當然支持。我們會盡量預留有關場地配合，也全力爭取在區內興建另一個傑志中心。」

他認為區議會不一定需授權飛馬為代表，而是透過兩者建立更緊密關係，發展區內的體育文化，未來跟原有的元朗足球隊產生協同效應，「我們不介意元朗足球隊重新開始，最重要是解決管理問題，理清發展路向。這一年做好飛馬後，再看看兩支球隊能如何配合。」