【港超聯】國際足協疑未允足總特事特辦　球會同意下季增超級外援

香港足球總會周二（30日）召開港超聯會議，會上有球會代表指出，足總文件未能證實國際足協（FIFA）在新球員轉會後上陣資格一事中，容許會方「特事特辦」，要求足總再度去信查證。 同時，大部份出席的球會均贊成在2020/21球季增設「特別外援」名額；至於就足總建議放寬盃賽上陣資格，球會則一致反對。

這次港超聯會議獲來季參戰港超的7支球隊代表出席，包括傑志、理文、香港飛馬、晉峰、冠忠南區、富力R&F及標準流浪；佳聯元朗、和富大埔、東方龍獅及愉園則未派人參與。

就新轉會球員能否參戰2019/20球季復賽，足總上周稱獲FIFA授權「特事特辦」，以延長失業球員註冊期的方法，容許在疫情期間約滿或解約後他投的球員參戰。然而傑志會長伍健認為，足總有關想法「太樂觀」，他稱足總法律事務委員會主席程明裕已電郵總幹事袁文川，指在FIFA答覆足總的文件中，沒有足夠證據顯示對方批准足總「特事特辦」。

在港超聯因疫情暫停期間轉會的球員，能否為新東家上陣，仍是未知之數。（資料圖片）

兩大疑問仍未解決 球員上陣資格待討論

「足總的理解有問題，FIFA的確是授權了某些事，但內容不包括讓新兵踢復賽。我們要求足總再去信FIFA，只需要問一個問題，就是『踢得定唔踢得？』」伍健表示，球會必須靜待足總董事局及FIFA回覆，備戰大受影響，「若最終FIFA否決，我們也要服從，以提拔青年軍的方式去應付復賽。」

足總早前亦建議放寬球員於盃賽上陣的規例，只要球員並非在今季重開前由決賽對手加盟，在決賽時仍可獲上陣資格。然而港超球隊在會上全票反對有關建議，伍健指：「考慮到FIFA最新指引提及公平競技的原則，希望球會以原有球員完成今季，加上此條例跟原有規則相違。所以大家認為應維持原有條例，即同一名球員不能在同一盃賽為兩間球會上陣，但這仍需待董事會通過。」

今日大部份與會港超球會都贊成來季增加「超級外援」名額，僅理文反對，未有出席的愉園及東方龍獅亦反對有關建議。（資料圖片）

飛馬倡增特別外援名額 羅傑承：不影響本地球員

香港飛馬早前建議增加2020/21球季外援名額至「註6出4+1」，惟獲新增名額的外援必須符合特定條件，即曾參與由FIFA排名首50名內（以2020年6月11日版本為準）的國家所舉行之頂級聯賽最少一季，或曾代表FIFA排名首50名內的國家代表隊上陣1場國際賽事。

據了解建議獲與會的6間球會贊成，將再經董事局審議；投下反對票的理文重申，球會希望本地球員有更多上陣機會，惟尊重其他球會的決定。飛馬會長羅傑承則認為，有關建議不會為本地球員帶來影響，「有質素的香港球員不多，若說要青訓，來屆菁英盃維持雙循環賽制，年青球員仍有機會上陣。」

+ 3 + 2

他指出近兩季港超聯入場人數低迷，加上近期的負面消息，令球圈死氣沉沉，希望藉此注入新元素，「相信此舉有助球市復甦，飛馬也計劃找一些年紀不太大的國腳級球員。」至於飛馬下季是否再度植根元朗，羅傑承指仍未定案，將在足總落實一切安排後再作研究。

另外，足總主席貝鈞奇昨日稱會方人事架構上將作整頓，職位或有增減。傳媒今日在足總等待會議完結期間，巧遇港隊體能教練皮亞斯（Mathew Pears），他透露其職位將由馬會改為政府資助，因此需於今日約滿後離開足總。他說：「有機會的話我很樂意留下來，待足總獲新一輪撥款後重新公開招聘，我會再遁正式途徑申請，希望可以再跟大家見面。」