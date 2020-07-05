【女足】韋婉婷阿爾巴尼亞聯賽再任正選　調任箭頭反釋放潛能

香港女子足球代表韋婉婷加盟阿爾巴尼亞女子聯賽球隊Vllaznia後，當地時間周六（4日）為球隊正選在榜首大戰中披甲。此役期間「韋婉」由進攻中場改任前鋒，卻意外地釋放更多潛能。

韋婉婷當地時間周六出戰阿爾巴尼亞聯賽榜首大戰，連續第4次為Vllaznia正選上陣，迎戰次席的Apolonia。「韋婉」全場共有兩次攻門機會，當中一記頭槌更命中目標，惟她最終在83分鐘被換出，球隊亦只能跟對手踢成0：0。

韋婉婷（前排左一）加盟後連續4場為Vllaznia正選披甲。（Graeme Chan提供）

賽前明言對此戰十分期待的「韋婉」，賽後透露比賽強度跟預期相差無幾，「今場比賽跟之前的很不同，節奏很快、對抗性高。我甫控到球，對手立即便會埋身攔截，我很喜歡這種節奏，但對球隊踢法仍需認識更多。」

「韋婉」今仗原先出任進攻中場，但因溝通問題未能踢出表現，她說：「踢中場需要串連球隊，不過語言問題令我不知道應如何配合，踢得很艱難。」球隊主教練終在上半場尾段將「韋婉」調任右箭頭，反釋放她的潛力，「在前線唯一目標就是專注於入球及製造機會，我本身愛『上腳』，踢前鋒變得更自由，放膽去做自己擅長的事。」

韋婉婷（左）坦言對手逼搶速度快，「不過我很喜歡這種節奏。」（Graeme Chan提供）

Vllaznia雖然聯賽15連勝斷纜，但仍領先次席的Apolonia 5分。Vllaznia當地時間周四會主場迎戰Kinostudio，聯賽僅剩兩輪下，球隊只要保持不敗，即可問鼎聯賽冠軍。