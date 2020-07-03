【女足】韋婉婷迎阿爾巴尼亞聯賽爭標大戰　教練大讚有力立足

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香港女子足球代表韋婉婷上月遠赴阿爾巴尼亞，加盟當地女子聯賽球隊Vllaznia。「韋婉」周六（4日）有望在聯賽榜首大戰中披甲，若球隊獲勝，即可提前奪冠。

韋婉婷效力的Vllaznia開季至今15場全勝，在聯賽僅餘3輪下領先次席球隊Apolonia　5分。兩軍當地時間周六晚上將合演榜首大戰，Vllaznia只需擊敗對手，即可提早兩輪鎖定聯賽冠軍，兼取得來季女子歐聯資格。

外流阿爾巴尼亞半個月，韋婉婷正逐漸適應全職訓練模式。（Graeme Chan提供）

早前已跟Vllaznia簽下一紙合約的韋婉婷，透露自己仍在適應全職的訓練模式，雖間中感到肌肉疲勞，惟自覺狀態有所提升。她指過往在香港隊或本地球會，備戰時間較為倉促，「港隊多數一周三課，但現在是日日練。經過半個月，很好奇這樣的模式有甚麼成果！」

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韋婉婷又指，過往跟隊友「同聲同氣」，也熟悉彼此長短處，不過在新東家難免言語不通。她稱：「磨合的時間不太多，如何主動融入球隊是挑戰。我很期待榜首大戰，因為我很喜歡跟比自己強的對手比賽。」

Vllaznia主教練Nikolin Leka（左）讚揚韋婉婷有能力在當地聯賽立足。（Graeme Chan提供）

韋婉婷至今已為Vllaznia上陣3次，就連主教練Nikolin Leka也讚揚她的表現，「即使是難踢的比賽，她也能展示出自己的能力。她很努力去嘗試融入球隊，而且每一場比賽也在進步，相信她有足夠的能力在這裏立足。」

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