【女足】韋婉婷留歐關鍵戰勢奪聯賽冠軍　望改善埋門多作突破

香港女子足球代表韋婉婷早前加盟阿爾巴尼亞女子聯賽球隊Vllaznia，明日（8日）將迎來爭標關鍵戰，若然獲勝即助球隊連續7季封后。

Vllaznia明日會在阿爾巴尼亞女子聯賽第17輪賽事 ，對賽前排第5位的Kinostudio，若然獲勝，將順利提早一輪封后，亦會是Vllaznia連續7季奪冠，同時會取得來季歐聯資格。香港女足亦曾有張煒琪在2018年效力澳職的布里斯班獅吼時，助球隊奪得常規賽冠軍。

韋婉婷與Vllaznia會徽合照留念。（Graeme Chan提供）

為了準備爭標大戰，Vllaznia在賽和次席的Apolonia後已進行兩課操練，韋婉婷坦言兩課操練較輕鬆，自己恢復得不錯，亦未有受上仗15連勝走勢斷纜所打擊，「在香港的時候，容易因為球隊成績影響心情，但在這裏，很快要收拾心情預備下一場比賽，唔得都要得。」

上仗出任右前鋒的「韋婉」，透露自己在訓練中曾先後出任右前鋒及中場，亦不介意出任任何位置，「前面雖然較自由，但踢回中場也是另一種學習。」談及今仗對手Kinostudio，她表示來到阿爾巴尼亞後，面對的對手實力較懸殊，今次面對排名中等的對手，希望能交出更好表現：「今次對手比較中等，但未對過、預計不到他們的水平，希望自己能做多一些個人突破，不會持球時很快甩波，埋門需要改善和提升。」

韋婉婷爭標大戰前的操練情況：